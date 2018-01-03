新聞透視－1噸垃圾換1.8噸底渣 白米換番薯

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中國時報

雲林、南投、澎湖、台東、新竹市都面臨垃圾與底渣庫存危機，環保署去年曾信誓旦旦修法統一調度，很不幸垃圾委外焚化及底渣回運率降至20％兩張支票都跳票，幸好雲林尋求科技解套垃圾危機，至少未輸到脫褲。

民進黨幾個縣市黨部日前遭貼符「寧可信世上有鬼，不信XX的那張嘴」，環保署治理空汙無方、處理垃圾無能、堅持底渣回運率20％無力，也差不多是這張符的程度。

雲林縣垃圾危機持續兩年，去年多了底渣危機，燒1公噸垃圾換回1.8公噸底渣，台語俗諺說懂加減、不懂乘除，就像白米換番薯，就這個意思。

環保署去年7月聲稱將修法規範底渣回運率上限20％，每燒1公噸垃圾只要取回本身的0.2公噸底渣即可，行政院長賴清德上任後，修法無疾而終。

雲林縣府啞巴吃黃蓮，無焚化爐可燒垃圾、加上環評不合法的林內焚化爐有賴環保署點頭埋單，絕處求生尋求歐洲國家採行的「機械生物處理系統」解套，李進勇去年10月定期會期間請假出國考察。

環保局認為此一原理並不困難，困難的是台灣尚未試過，成效無法預知，因此先採行半套，將以人工進行分篩，做成燃料重複利用，也降低垃圾量。

雲林縣環保局曾推廣稻草或樹木做成燃料粒與燃料棒，因成本過高而不了了之，垃圾問題不僅燃眉之急，且是久年病痛，求新求變更要務實，不求藥到病除，至少要能慢慢消解化除。

(中國時報)

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