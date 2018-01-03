南門、東門市場 明年底搬家

2018年01月03日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市推動市場改建一延再延，最大原因就在於中繼市場地喬不定，現東門與南門市場改建總算露出曙光，北市府協調行政院，同意短期租借華光特區特二基地（杭州南路二段東側和愛國東路北側）作為中繼用地，後續市場處會向國產署洽借用地，並預計年初召開說明會，整合東門、南門巿場自治會與攤商，最快2019年底啟動搬遷程序。

年初開說明會整合

東門市場自1928年建造啟用，已經有90年歷史，期間僅整修一次，自捷運東門站開通後，鄰近的商圈成為觀光客必經之地，但位在精華地區的東門市場，卻是身在鐵皮屋、木板建材斑駁。

原本東門巿場改建案配合在地里辦理街廓整體開發需求，市府原擬延至2019年再決定是否單獨推動改建東門市場。但根據市場處2016年間針對東門市場改建議題進行攤商意願調查，獲9成攤商同意市場單獨改建，且臨近中繼市場空間難覓，將利用行政院協助提供借用的華光特區特二基地，加速推動市場改建。

至於南門市場則被鑑定為海砂屋，且配合捷運萬大線興建須改建。中繼地點從一品苑旁的空地、華光特區的特四、特五都曾在討論範圍，但都被否決。

盼兩市場同時搬遷

北市府去年12月向行政院長賴清德專案報告，終於獲得中央支持，華光特區特二基地原則同意短期租借給台北市政府，供其作為南門市場及東門市場改建中繼使用。而市場處原位於南門市場樓上的辦公室，也在2日遷移至永樂市場樓上。

市場處表示，目前已初步向東門市場自治會說明，未來將召開說明會整合東門、南門巿場自治會與攤商需求，再由新工處協助規畫、設計、施工中繼市場。目前南門市場約有240攤，加上東門市場61攤，市場處主秘王夢龍說，考量土地租金成本，會希望兩個市場同時搬遷，或南門市場先搬移做有效率的使用。

(中國時報)