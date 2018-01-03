臉書直播電影 涉侵權違法

臉書專頁直播周星馳電影《國產凌凌漆》（左）、《葉問》（右）。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

臉書成電影院？網路名人谷阿莫去年遭電影片商提告侵權，案件雖仍在審理中，但近來越來越多臉書專頁都在網路直播電影，藉此吸引網友關注，如《葉問》、周星馳系列電影都被直播過多次。律師柯林宏提醒，在臉書中直播電影，無論上線觀看人數多寡，都已違法。

無視片商智財權

據了解，網路名人谷阿莫在YouTube上推出「X分鐘看完一部電影」系列短片，他藉由重製、評論各電影，在網路中迅速串紅，去年更榮登「Youtube百萬訂閱名人堂」，卻遭到片商提告侵害著作權。

谷阿莫認為影片已經過重製為「合理使用」，但片商卻認為他在網路上播放，並依據點閱率跟YouTube拆帳，已是營利行為，與《著作權法》中的「合理使用」並不相符，案件目前仍在法院審理中。

谷阿莫事件發生後，越來越多臉書專頁在晚間公然直播電影，藉此吸引網友按讚分享，增加曝光度，影星甄子丹主演的《葉問》、《一個人的武林》、周星馳系列電影等，都被直播過多次，上線觀看人數突破數百人，完全無視片商的智慧財產權。

警方將蒐證偵辦

柯林宏指出，無論線上觀看人數多寡都已觸法，依《著作權法》第92條規定，擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金。

柯林宏表示，除了刑事責任，片商還可提出民事求償，但片商必須佐證損失證明，臉書直播電影類似以往遊覽車中，司機常會準備電影供不特定乘客們觀賞，但只要沒有經過授權，就算車內僅有一名乘客仍屬違法。

警方表示，只要片商認為權益受損可提告，也會蒐證偵辦。

(中國時報)

南門、東門市場 明年底搬家 基隆客運R82無故減班 重罰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。