基隆客運R82無故減班 重罰

2018年01月03日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆客運R82（建德國中-百福車站）路線無故減班，於尖峰時刻導致許多通勤的上班族及學生族大遲到，引起民怨，基隆市長林右昌2日在開工第一天，於市務會議上批評客運業者未負起社會責任，明顯是在「挑戰公權力」，要求業者立即恢復原有班次，並將依法重罰9萬元。

林右昌斥挑戰公權力

市府自去年11月起，不斷接獲民眾投訴，基隆客運R82路線無故未發車並減班，且都未顯示動態資料，造成市民延誤通勤時間，導致上班上課遲到，林右昌對此嚴正表示，將依《公路法77條》對業者裁處9000元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節，吊扣違規營業車輛牌照1個月至3個月，或定期停止營業。

林右昌表示，業者去年12月向市府提出將原本1天62班次減為44班次的要求，但市府並未核准，業者卻無故自行減班，明顯是挑戰公權力，要求業者立即恢復原本班次。交旅處長李綱則說，會以9萬元進行最重裁罰，且2日就開始罰，不改善可將牌照給停掉。

「業者要負起社會責任！」林右昌說，公共運輸業不只是商業行為而已，更肩負重要的社會責任，業者不能只想著「雞腿」吃，且不論有什麼樣的理由都不得擅自減班，這會嚴重傷害到民眾通勤的權益。

非故意脫班 業者改善

基隆客運副總黃治淮表示，先前有幾位司機離職，加上最近天氣變化大，有司機生病請假，因此才會人力不足導致延誤情形，並非故意脫班，2日已有新人報到，將會進行改善。至於市府開罰部分，將等收到公文後再正式回應。

(中國時報)