八德落羽松暴紅 擬設停車場

2018年01月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

八德向天池因為落羽松而聞名，不過因為是私人土地，僅能把車停到收費停車場；而隨著人潮暴增，地主困擾不已，桃園市長鄭文燦2日到場視察，希望透過協調妥善管理，讓大家都能欣賞到美景。

市府團隊2日勘查桃園八德區霄里落羽松森林，市長鄭文燦表示，每年的秋冬，正是落羽松最美麗的季節，桃園有2處落羽松祕境，分別是大溪瑞源里石園路588巷（日前已經改名為落羽松路），以及八德區霄裡落羽松森林。

可望列入觀光地圖

前者是一條線狀大道，八德區霄裡落羽松如同一片森林，占地約1.3公頃，風情各有不同，都是遊客喜歡拍照打卡的地方，不過八德霄裡的落羽松祕境屬私人土地，未來將盡力與地主協調，採取互相合作的方式，設置停車場等設施。

鄭文燦表示，網紅景點也造成交通與停車、垃圾等問題，私人土地的園區管理，以休閒農場的方式讓停車場合法化，指引標誌及廁所都要加強，入園是否收費、未來是否應該增設餐廳，市府將會進行輔導改善，做整體的規畫。

交通垃圾問題待解決

市府鼓勵串聯觀光景點，讓微旅行更為豐富，鄭文燦說，希望都將這些地方列入觀光地圖，成為文化廊帶。

市府團隊就現有環境和服務設施進行視察，因應賞樹遊客需求，提升整體環境服務品質。

呼籲遊客愛護環境

市府也呼籲，來八德霄裡的落羽松祕境拍照打卡的民眾，因為這裡是私人種植的落羽松苗圃，請民眾觀賞時務必小心，不要踩踏到落羽松長在地上的氣根，要欣賞美景，也要愛護落羽松和環境整理。

(中國時報)