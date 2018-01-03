竹市啟動重大工程廉政平台

左起新竹地檢署檢察長姜貴昌、新竹市長林智堅、廉政署長朱家崎、新竹市調站主任李華君，2日共同啟動「新竹市政府重大工程建設廉政平台」及「校園反毒巡迴宣導」工作。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府2日與新竹地檢署、廉政署及新竹市調站共同合作，啟動「新竹市政府重大工程建設廉政平台」及「校園反毒巡迴宣導」工作，未來5000萬以上重大工程開工前，都將邀請檢調廉參與，展現市府維護公共工程品質決心與清廉勤政行動力。

邀檢察官、調查站參與

市長林智堅表示，即日起，廉政平台在重大工程開工前都會邀請檢察官、調查站參與，如此可強化採購人員保障機制，透過行政與司法機關積極合作，確保公共工程品質與政府效能。

林智堅說，成立廉政平台前的第一步，是藉由調整公共建設採購方式，提升公共工程品質，由於過去市府工程皆採「低價起標」，造成公共建設品質、廠商素質普遍惡劣，變更工程設計、工期延宕也成常態。

他上任後逐步要求，舉凡500萬以上景觀工程、1000萬以上其他各項工程，均採「評分及格最低標」，自然汰除劣質廠商，更打響新竹市政府嚴格要求工程品質名聲，讓城市工程品質提升。

對校園毒品採取零容忍

林智堅同時指出，毒品是犯罪行為主要誘發原因，為打造優質教育環境，市府對毒品進入校園採取零容忍政策，過去市府曾攜手新竹地檢署，邀請紙風車劇團進入校園宣導，也與新竹調查站合作緊密，未來將與各單位維繫更密切合作聯繫，強化反毒宣導，藉由兩大工作項目強化，將不法犯罪驅離出新竹市。

市府政風處長黃兆祥則表示，「校園反毒向下紮根巡迴宣導」，為深化校園反毒意識，將與地檢署合作，邀請檢察官或觀護人進入校園，將反毒宣導擴大到國、高中，以檢察官實際承辦案件經歷，說明吸毒危害，提升宣導效果，預防並杜絕校園毒品危害，打造成幸福兒童城市。

(中國時報)

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