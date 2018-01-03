社宅恐受影響 藍綠各說各話

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年度總預算案尚未通過，民進黨團2日指出，豐原安康段社會住宅預計今年4月入住，因預算擱置停擺，影響住戶入住品質，要求藍營還給市民一個溫暖的家。國民黨團書記長李中反駁，該黨團根本未刪這筆預算，預算未過關鍵在市府，並非國民黨團。

台中市住宅發展工程處表示，原預計今年3月開放中籤民眾看屋選屋，4月分批入住，因預算尚未通過，導致1月未發包，2月又逢春節連假，市府被迫研議延後入住因應方案；但仍期待預算盡速完成審查，降低對入住者權益的影響。

民進黨團由總召李天生與江肇國、何敏誠及張雅旻等市議員，抨擊國民黨團預算擱置，不僅弱勢團體苦不堪言，連準備4月入住的社會住宅民眾都身受其害。

綠營：弱勢苦不堪言

李天生指出，豐原區安康段社會住宅，已於去年12月接近完工，預計今年4月開放民眾入住，目前已有近2000名市民申請抽籤，預計2月8日抽出幸運的200戶；他們將可以市價5折每月3800元起的價格完成「成家立業」願望。

江肇國說，市府住宅處原訂1月至3月，以公開招標委託民間物業公司，開始辦理入住相關前置作業；因受到預算遭擱置，「台中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案」總經費388萬5000元完全無法動支，勢必影響住戶入住品質。

藍營：沒刪社福預算

李中表示，該黨從頭到尾都沒要刪「台中市共好社宅豐原安康斷管理維護服務委託案」，民進黨團欲藉由社福等預算來綁大額煙火式非必要預算；要用包裹表決方式強渡關山，這才是無視市民福祉的顢頇作為。

(中國時報)