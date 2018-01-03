南投反空汙 鎖定砂石車、工地

砂石車揚起沙塵，汙染空氣，環保局列為稽查重點。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

空氣汙染危害健康，成為近來最受矚目的議題，南投縣長林明溱元旦發表新年新希望，就是解決空汙問題！南投縣無法阻擋境外移入的汙染源，南投縣環保局將先從縣內加強取締著手，河川疏濬砂石車揚塵、營建工地汙染，都將列為稽查重點。

環保局長方信雄表示，南投縣河川水系蘊藏豐富砂石，經颱風暴雨沖刷造成河段淤積，因此，近年來採砂疏濬與水庫清淤工程作業持續不斷，導致載運砂石車輛造成道路髒汙，及空氣品質汙染。

環保、警察檢測排煙

環保局派員在疏濬工程砂石車出入頻繁地區，會同警察進行砂石車排煙檢測，同時派員在疏濬工地出入口盯梢，查驗洗車設備源頭（包括洗車水質、水量、水壓，確保有效洗車），並透過遠端監控設備，監看砂石車車體防塵網未覆蓋，及覆蓋不確實等汙染行為。

籲業者加強源頭管理

方信雄表示，為避免疏濬工程運載砂石車輛造成汙染，希望疏濬工程業主及工區現場負責人員，要認知營建工地環保措施重要性，並善盡企業社會責任，加強源頭管理，當砂石車離開疏濬工區時，必須確實清洗車體與輪胎，以免砂石車車輪、車身夾帶砂石汙染路面及揚塵，共同維護南投縣環境與空氣品質。

民眾如有發現砂石車、營建工程空氣汙染情形，可撥打陳情專線049-2234685或免付費公害陳情專線0800-066666，環保局將立即派員稽查，即時改善汙染問題。

(中國時報)

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