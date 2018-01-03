台南關鍵詞 擔仔麵奪第一

台南市文化局首次辦理票選台南文化關鍵詞，擔仔麵打敗赤崁樓、安平古堡等詞彙，摘下第一。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

什麼詞彙最能代表台南？民眾首選第一名是擔仔麵！台南市文化局首次辦理票選台南文化關鍵詞，最後選出赤崁樓、擔仔麵、安平古堡、民生綠園、古都府城、台南運河、台江內海供民眾網路票選，「擔仔麵」打敗古蹟、台南地標，奪下第一，彰顯「民以食為天」。

民以食為天 小吃奪魁

台南是台灣第一個城市，也是最具文化代表性的古都，台南市文化局為讓民眾與更多人分享親身感受到的台南文化精髓，去年首度舉辦「台南文化關鍵詞」徵選活動，希望從關鍵詞出發，描繪出最真實深刻的台南文化，協助構築深度的台南文化地圖。

此次參與台南文化關鍵詞推薦共計60件，歷經初複審，在專家學者審議下選出7組關鍵詞，經過網路票選，答案揭曉，在眾多想像中，「擔仔麵」獲得票選第一名，顯示「民以食為天」，民眾對貼近生活及味蕾的小吃，仍然是最直觀的首選。

古都府城 摘下第2名

第2名則由「古都府城」摘下。文化局文化研究科說明，「古都府城」是在「古都」、「文化首都」、「府城」等眾多意義類似詞彙中，由專家學者整併的選項，此一關鍵詞也象徵台南悠久城市歷史，果不其然，獲得許多民眾青睞。

奪得第3名的「安平古堡」，前身是1624年荷蘭人來到大員築起的熱蘭遮城，可謂台灣400年近代歷史的濫觴，投票勝出，彰顯歷史特殊性。

文化局表示，畢竟是初次辦理，民眾多數投稿推薦詞，皆以描繪台南古蹟景點、美食及地貌為主，雖然參加者有為推薦詞進行說明，然未盡完整，未來將邀集專家學者對最後投票獲選的台南文化關鍵詞，進行審議及撰寫完整意涵，讓更多國人認識台南文化特色。

(中國時報)

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