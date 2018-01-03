六輕循環經濟 邁向零廢棄

2018年01月03日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕推動循環經濟，發展水資源循環再利用，透過製程及冷卻排放水回收等方式，全區用水回收率達86.2％，遠優於國內相關產業回收率50％，換算每滴水使用達7次，新的一年將持續推動，以零廢棄為最終目標。

一滴水回收使用達7次

台塑六輕廠區在「做好循環經濟」政策下，已推動執行10多年，各廠成效顯現，直至2016年為止，10年水資源減量28.7％，能源減量15％及廢氣減量86.8％。

六輕管理部副總經理陳文仰表示，節水措施包括節水管理措施、製程用水減量、降低蒸發損失及廢水回收再利用，統計1999年建廠至今，累計每日節水25.73萬噸，每年節水9391萬噸，相當省下18座寶山水庫。

處理成本5倍自來水價

為達循環經濟目標，六輕使用MBR（生物薄膜反應器）、RO（逆滲透）、EDI（電透析去離子）、臭氧及紫外線等高階廢水回收技術，如南亞冷卻排放水回收系統，每噸回收水處理成本57元，高於自來水價5倍，累計投資76.23億元。

六輕以循環經濟的理念推動節水節能，已累積相當的心得與經驗，去年在雲林科技大學舉辦「台塑企業麥寮園區循環經濟執行成果發表會」，將推動成果與各界分享交流，提昇循環經濟執行成效與技術水準。

陳文仰說，台塑企業在未來仍將持續落實循環經濟推動理念，力行節水、節能減碳、資源永續利用，以及在生態保育、促進附近居民生活福祉等各項工作，讓六輕持續朝向零廢棄目標邁進。

(中國時報)