繳20萬就有望當議員 引熱議

2018年01月03日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

第3屆高雄市議員選舉，國、民兩黨雖僅處於初選黨內互打階段，但泛藍綠陣營精銳都躍躍欲試。第1、2屆議員當選無效案例多，許多落選頭遞補當上議員，只要繳交20萬元參選保證金就有機會當議員說法，成為地方茶餘飯後話題。

第1屆議會選舉，因縣市合併，群雄並起，落選頭遞補情形最頻繁；中箭落馬的吊車尾當選人，因涉賄選、當選無效，經法院速審速結而未能完成任期，由落選頭遞補，甚至有選區出現落選頭遞補後，落選二的人再遞補情形。

落選人連續遞補兩次出現在岡山區，曾水文當選後由落選頭李蕙蕙補上，接著落選二的方信淵再補上。

岡山區 落選二也遞補

落選頭遞補的例子還有鳳山區徐榮延遞補楊見福，仁大區許慧玉遞補張勝富，原住民議員唐惠美遞補孫慶龍，旗美區朱信強、李鴻鈞雙雙中箭落馬，由鍾盛有、林義迪先後遞補。

不過，也有選區發生議員出缺卻未遞補，小港、前鎮區議員林國正當選立委、議員陳致中因案喪失資格，該區因而在第一屆議會少了2席議員。另有仁武區議員錢聖武病逝未遞補。

當選無效 翻盤關鍵

經過4年，地方政壇洗牌，第2屆議會遞補案例大幅下滑。僅有原住民議員柯路加補林民傑，鳳山區蘇炎城遞補楊見福，及童燕珍遞補因案喪失資格的林武忠。

但當選無效官司也非落選頭的終南捷徑，曾有三民區落選人梅再興對黃淑美、洪平朗、曾俊傑及鳳山區徐榮延對蘇炎城，分別提出當選無效訴訟，最終仍未能翻盤。

因第1、2屆落選頭遞補案例不少，當選無效官司是否能成為落選頭的翻盤利器，也成為選民熱議話題。

(中國時報)