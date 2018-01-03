繳20萬就有望當議員 引熱議

第2屆市議會議員宣誓就職。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／高雄報導

第3屆高雄市議員選舉，國、民兩黨雖僅處於初選黨內互打階段，但泛藍綠陣營精銳都躍躍欲試。第1、2屆議員當選無效案例多，許多落選頭遞補當上議員，只要繳交20萬元參選保證金就有機會當議員說法，成為地方茶餘飯後話題。

第1屆議會選舉，因縣市合併，群雄並起，落選頭遞補情形最頻繁；中箭落馬的吊車尾當選人，因涉賄選、當選無效，經法院速審速結而未能完成任期，由落選頭遞補，甚至有選區出現落選頭遞補後，落選二的人再遞補情形。

落選人連續遞補兩次出現在岡山區，曾水文當選後由落選頭李蕙蕙補上，接著落選二的方信淵再補上。

岡山區 落選二也遞補

落選頭遞補的例子還有鳳山區徐榮延遞補楊見福，仁大區許慧玉遞補張勝富，原住民議員唐惠美遞補孫慶龍，旗美區朱信強、李鴻鈞雙雙中箭落馬，由鍾盛有、林義迪先後遞補。

不過，也有選區發生議員出缺卻未遞補，小港、前鎮區議員林國正當選立委、議員陳致中因案喪失資格，該區因而在第一屆議會少了2席議員。另有仁武區議員錢聖武病逝未遞補。

當選無效 翻盤關鍵

經過4年，地方政壇洗牌，第2屆議會遞補案例大幅下滑。僅有原住民議員柯路加補林民傑，鳳山區蘇炎城遞補楊見福，及童燕珍遞補因案喪失資格的林武忠。

但當選無效官司也非落選頭的終南捷徑，曾有三民區落選人梅再興對黃淑美、洪平朗、曾俊傑及鳳山區徐榮延對蘇炎城，分別提出當選無效訴訟，最終仍未能翻盤。

因第1、2屆落選頭遞補案例不少，當選無效官司是否能成為落選頭的翻盤利器，也成為選民熱議話題。

(中國時報)

六輕循環經濟 邁向零廢棄 民進黨屏縣初選 3區群雄爭霸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。