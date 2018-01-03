民進黨屏縣初選 3區群雄爭霸

2018年01月03日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

時序進到2018，邁入地方大選年，有意投入選舉的參選人動作頻頻，屏東縣尤其以民進黨最為積極，包括屏東市、內埔鄉及長治鄉，皆有2組以上人馬有意角逐鄉鎮市長，不僅在重要路段豎立看板，下上班時更於路口請安問好，希望增加曝光度，盼在初選起跑前搶得先機。

搶攻屏東市 今年勝算大

屏東首善之區屏東市，雖長期由藍營執政，但此屆市長因案停職，年底選舉被綠營認為是最接近市長寶座的一次，包括民進黨屏東縣黨部主委李清聖及屏縣工策會總幹事邱名璋皆表態參選，2人不約而同掛上與屏東縣長潘孟安合照看板，盼得綠營支持者認同。

邱名璋除了傳統看板、掃街外，座談會上全程使用單槍投影，將參政理念與政策傳達給選民，並以直播方式與名人對談，拉近與年輕人距離；李清聖則提出4大核心的市政藍圖，並在各社區舉辦超過200場市政建設座談會，以深耕播種方式強化基本盤。

看板、掃街 加單槍投影

現任民進黨籍內埔鄉長利八魁因任期將屆滿，綠營有意角逐鄉長者紛紛表態，縣議員曾福金在黨內8位縣議員力挺下率先表態，提出社會福利與老人照護等政見主軸，可望拉攏民意；現任內埔代表會主席鍾慶鎮隨後也由800多名鄉親見證下，宣布投入初選，聲勢浩大。

現任長治鄉長許玉秀同樣因2任任期屆滿，綠營包括現任鄉代古佳川及國會助理巫國彰皆表態參選，古佳川打著清廉形象，找來前縣長曹啟鴻背書；巫國彰則隸屬立委蘇震清陣營，2人皆屬綠營新生代，地方基層實力不容小覷。

根據民進黨屏東縣黨部規畫，這3區恐都將進入黨內初選，預計電話民調占70％、黨員投票占30％，想在初選出線，不僅要綠營支持者點頭，恐要爭取全民認同才有希望。

(中國時報)