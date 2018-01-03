新聞透視－流量變現金 稅收大漏洞

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中國時報

網路行銷已成為新興商業模式，不少網紅、公司行號也藉此開創新的商機，去年更有多位YouTuber年收突破千萬，進而成為國稅局查稅對象，但除了查稅外，同樣創造龐大商機的網路直播購物，卻未見政府積極把關，成為網路安全的漏網之魚。

多位YouTuber榮登「Youtube百萬訂閱名人堂」，與YouTube拆帳年收破千萬，讓不少民眾見識網路流量帶來的豐厚利潤，也引來國稅局將他們列為查稅對象。但在網路商業模式千變化萬的時代，事後查稅僅是治標不治本，法令規範應該跟上時代的腳步，而不是看到問題才開始動作。

除了網紅YouTuber引來查稅問題外，越來越多店家開啟直播，透過網路販賣琳瑯滿目的商品，除了佛具、體育用品外，甚至連海鮮、海產、冷凍牛肉等都出籠，年節應景年菜、帝王蟹也買得到，但在火紅交易背後，卻不見政府介入把關。

這些網路直播店家是否是合法登記經營？商品是否符合規定？一旦出現消費糾紛時，民眾該如何自救？種種問題仍未納入管理，讓消費者成為網購的弱勢。另外，部分業者直播販售商品時，拍賣者公然叼著香菸，一旁卻還有未成年小孩幫忙拍賣，新型態商業模式衍生的諸多問題，成為政府管理漏網之魚。

網路商業方興未艾，未來將會有越來越多業者投入網紅或直播銷售領域，政府鼓勵青年創新、創業勇於嘗試，相關法令及配套措施也該與時俱進，如此不僅可以增加稅收，也能協助電子商務領域合法成長、遏止不肖業者銷售劣質產品捍衛消費者權益，創造多贏。

(中國時報)

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