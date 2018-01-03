尋解套 議長召開黨團協商

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府107年度總預算案，去年底未通過，引起國、民兩黨隔空交戰，台中市議會議長林士昌2日召開黨團協商，民進黨、無黨及超黨派3黨討論擬在12日召開臨時會，唯獨國民黨缺席。林士昌說，期望府會以和為貴，盡速將預算完成審議，不要再節外生枝。

民進黨團總召李天生說，台中市107年度總預算案，在藍營杯葛遭擱置後，對社會福利影響重大，市府推出的獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓、身障者照顧據點等新興計畫，今年起停擺，嚴重衝擊長輩健康與弱勢者安全，黨團發動連署召開臨時會，盼讓市政順利推動。

林士昌召集黨團協商，討論召開臨時會期程，審議花博及總預算案等，市府由副市長張光瑤出席，與會有民進黨、無黨及超黨派等代表，國民黨團書記長李中以另有要務為由，並未與會。

經3黨討論後，擬於12日至16日召開臨時會！林士昌面對預算未過關的壓力，特參閱農民曆，避免12日當天適逢「吉日」，因議員忙於跑攤無暇報到！林士昌說，因預算未過關影響市民權益甚鉅，期望盡速審議通過，以免影響社福及弱勢族群的權益。

李中表示，召開臨時會須有一定程序，12日如要召開臨時會，應於1周前先召開程序委員會。市議會祕書長張世禎指出，如決定召開臨時會日期後，必會事先召開程序委員會。

(中國時報)