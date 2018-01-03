醫院、燒烤店、幼兒園 加強檢測

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中國時報
／南投報導

空氣汙染日益嚴重，民眾到戶外都會提高警覺，其實室內空氣品質也要維護；南投縣環保局提醒民眾檢查住家通風狀況，種植綠色植物淨化空氣；並加強對醫院、燒烤餐廳、幼兒園等單位空氣品質檢測。

環保局長方信雄指出，醫院的掛號處、候診區的總細菌數及二氧化碳等汙染物，常有過高或超標情形，影響室內空氣品質，因此，將加強輔導醫療院所改善。

方信雄表示，室內二氧化碳濃度，可反映室內通風良好與否，通風不良易造成各類汙染物累積，為提升室內空氣品質，環保局將以二氧化碳直讀式儀器，在縣內各類型場所巡檢，測室內二氧化碳濃度，查看室內環境現況。

環保人員巡檢輔導過程中，發現室內環境常見問題，包括室內換氣量不足、二氧化碳濃度偏高，冷氣空調濾網累積灰塵、使用冷氣時門窗緊閉未適當引入外氣、出風口與回風口設置位置不當、送冰水管結露與管線破損，揮發性有機汙染物與甲醛逸散問題（教具、清潔產品、裝潢建材、油漆及塗料等），辦公室事務機未集中安置於通風處、牆面天花板漏水導致發霉與壁癌等。

方信雄表示，維護良好室內空氣品質，應定期進行空調系統管線清潔，適度引進外氣加強通風換氣，搭配空氣清淨設備，建築裝潢選擇綠建材、低汙染的家具及塗料；在室內擺放淨化空氣的綠色植物，不但提升空氣品質，也可營造優雅舒適的空間。

(中國時報)

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