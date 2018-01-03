遠雄補件 17日開二次幹事會

2018年01月03日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

遠雄大巨蛋案去年底進入都審幹事會審查階段，而第一次會議結束後，幹事會要求遠雄針對8個項目內容進行補正。北市都發局長林洲民2日證實，遠雄已在去年12月底補件，並預計在1月17日召開二次幹事會；遠雄方面也稱，對於幹事會所提出的意見，已再提出多種選項，將於二次幹事會當天討論。

去年底都審幹事會第一次會議結束後，幹事會要求遠雄針對包括上下客地點、緊急進出口、救災動線等8個項目內容進行補正，而遠雄曾在去年11月下旬補件，當時都發局以遞件內容無具體回應為由，將遠雄補件退回。不過，林洲民2日表示，遠雄已在上月期限前補件，二次幹事會議預計17日召開，屆時委員會針對遠雄提出的補正內容再行審議。

第一次幹事會，文化局認為，遠雄所提出的57輛大客車在松菸倉庫前上下客不妥，且預估時間過於樂觀；同時交通局也表示，這樣的安排將影響周邊交通，要求遠雄應提出交通影響評估報告，而相關消防、植栽等在幹事會中委員都有提出意見，要求遠雄針對上述事項進行回覆、補正。

遠雄集團發言人楊舜欽證實，遠雄在上月底前針對幹事會所提出補正事項進行補件，包括上下客的地點，將由原訂的松菸倉庫改往旅館前方。另外，幹事會委員要求其他的補正事項，遠雄都有提出回覆，屆時再看幹事會有何意見，會在會中再進行溝通討論。

(中國時報)