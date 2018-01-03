超商掃QRcode 也能認養毛寶貝

2018年01月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

台灣超商真的萬能！新北市動保處宣布與全家便利商店合作，推動「新北毛寶貝行動認養小棧」，民眾只要掃描新北市全家便利商店各分店張貼海報上的QRcode，就能連線取得最新犬貓認養資訊，增加流浪動物曝光度，替毛寶貝們找到下一站幸福。

新北市動保處表示，除從源頭控管，強化飼主責任外，新北市更透過行為矯正將流浪犬貓培訓成伴讀犬、老人陪伴犬及校犬，也與民間寵物店及動保團體合作，推動認養小站，至今已有1527隻毛寶貝得到幸福。

動保處長陳淵泉說，全家便利商店認同動保處愛心認養小棧理念，響應宣導犬貓認養，讓訊息能夠伸入各區域、各角落，與新北市動保處合作，製作「新北毛寶貝行動認養小棧」，3日至31日在新北市全家便利商店各分店張貼海報，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養資訊，提高毛寶貝的曝光度。

陳淵泉說，民眾只要使用手機掃描海報或立牌上的QR Code，就可快速連結至動保處毛寶貝認養網站頁面，瀏覽更多的犬貓認養資訊，並可依照上面資訊聯繫動物之家或寵物店，後續將由動物之家協助民眾辦理認養相關手續。

動保處說，民眾掃瞄QR code選中喜愛的毛寶貝並認養，將贈送愛您一世寵物白金卡一張，可享有動物之家或動保處終身免費狂犬病疫苗施打、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、免費一劑基礎疫苗施打以及認養半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢。

農業局長李玟表示，透過與全家便利商店合作，積極推動「新北毛寶貝行動認養小棧」，多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

(中國時報)