捏孩童耳朵 幼師瞎掰按摩

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中國時報
╱基隆報導

基隆市暖暖區某私立幼兒園再爆體罰事件！該間幼兒園於去年11月中旬，才被爆出一名4歲女童午休睡不著，遭教保員摑巴掌，園所負責人因此被市府教育處裁罰，怎料2日又有民眾在臉書上爆料，指出有多位家長反映，孩子被老師捏耳朵，導致瘀傷，並痛批園方處理態度消極，不可原諒。

去年11月中旬，林姓男子在臉書上反映，他的4歲孫女於在幼兒園午休時，因為不想睡午覺，臉頰被賞了巴掌，還留下了手指印，豈料2日中午又有1名陳姓女子在臉書社團上反映，她的兒子也被老師捏傷耳朵。

爆料的陳女說，自去年11月起，園方藉教學評鑑資遣多位教職員後，造成園方人力不足，行政人員兼顧多職，情緒管理失控，而此次動手體罰的，竟然是園長的女兒，但園方在第一時間卻避重就輕，連回答老師是否合格都支吾地說，「她有執照啦」，還說老師不是「打」，而是「耳朵按摩」，言詞可笑至極。

「實在愧對教育者的良心！」陳女表示，她的孩子面對被體罰，只能天真的回答說「別的同學被捏耳朵都沒哭哭，所以我也有忍住不哭哭…我不敢跟老師頂嘴…」園所對此卻用一貫手法先硬拗，再要求家長給機會，得到的卻是頻頻出包，還禁止學生家長和班上導師私下聯繫。

教育處表示，園方於去年12月29日中午，由未具有教保員資格的園長女兒，個別指導吃飯較慢的幼兒用餐，並確實發生按壓幼兒耳垂的動作，市府將依「幼兒教育及照顧法」規定，處6000元以上、3萬元以下罰鍰，另外因為是半年內發生2次不當管教，若處罰3次後仍未改善，將接續處以減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

對此，園方僅回應，這件事情其中有一些誤會，目前仍在與家長持續溝通中，對家長在臉書上寫的事情，不便多做回應。

(中國時報)

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