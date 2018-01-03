卓小虎巴士上路 卓蘭鄉親福氣啦

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮公所為改善卓蘭鎮鄉親基本民行及聯外交通需求，爭取中央補助並自籌共212萬，購置1輛20人座巴士，車身彩繪成可愛石虎圖案，這輛全台唯一的「卓小虎社區巴士」，2日舉行盛大通車典禮，將提供鄉親便捷交通並傳遍保育石虎觀念，同時行銷水果王國。

「卓小虎」3日上路，規畫內灣、壢西坪及泰安車站3條行駛路線，都從卓蘭鎮公所發車，沿線經過泰安火車站、卓蘭老人文康中心、內灣國小、壢西坪休閒農業園區等，終點回到鎮公所，全程55.55公里。即起3個月免費服務，期滿後鎮民每次收費銅板價10元，非鎮民15元。

鎮長詹坤金表示，卓蘭鎮為全縣第二個成立基本民行社區巴士的鄉鎮，鑑於長輩平日休閒就是看電視，沒交通工具到鎮內串門子、採購或就醫，經多方努力有了成果，要感謝桃竹苗區域運輸發展研究中心和公路總局等單位。

2日有運輸發展中心、新竹監理所、縣府和地方各界多人出席啟用儀式，監理所所長林翠蓉表示，卓蘭雖在苗栗縣的偏遠地區，但在鎮長努力下，很快的將基本民行社區巴士的需求實現，鄉親可多多利用。體驗的來賓，各獲贈1個「卓小虎」布偶。

縣府工務處表示，社區巴士共規畫3條路線，內灣線會經過卓蘭的水果重點區，壢西坪線有卓蘭著名的景觀及觀光休閒農場，另1條則是經過140線到后里的泰安車站線，提供學生通學便利性，車程從1小時縮減為25分鐘。

(中國時報)