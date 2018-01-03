黃偉哲打賴神牌 陳亭妃鐵馬拚教育

立委陳亭妃近期展開幸福鐵馬行，2日從新市出發，主打教育政見，希望帶給台南下一代孩子更青春、有創意的成長環境。（陳亭妃服務處提供）

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中國時報
／台南報導
立委黃偉哲2日在學甲發表新的平面文宣，希望讓選民對他有更深入的認識與了解。（萬于甄攝）

投入民進黨下屆台南市長初選的立委黃偉哲，2日在學甲服務處發表「台灣向前、台南第一」文宣，內容再度提及與行政院長賴清德在美國讀書的情誼，大打「賴神牌」；同樣爭取下屆市長黨內提名的立委陳亭妃則是展開幸福鐵馬行，2日繞行新市、善化、大內等區，主攻教育政策。

黃偉哲2日在學甲服務處發表新一波平面文宣，內容分為7大段落，包含黨外阿爸的禁書、學運份子的經理人、公衛人的慈悲心、賴清德與黃偉哲的哈佛情誼、五百塊的啟發、「台南立委、台灣第一」、「台南特有種、開放新選哲」等，希望讓選民進一步認識他。

民進黨內日前因多位初選參選人猛打「賴神牌」，引發口水戰，黃偉哲此波文宣再度提及行政院長賴清德，其競選團隊發言人郭國文表示，從初選迄今，黃偉哲面對黨內同志的攻擊，選擇正面以對，不會隨之起舞，日後還會陸續推出政見文宣，用實際的建設主張打動選民。

此外，另一位初選參選人立委陳亭妃，2日從新市展開幸福鐵馬行第2天的行程，行經善化、大內、山上、玉井、楠西、南化、左鎮等區，陳亭妃表示，為給台南下一代孩子更青春、有創意的成長環境，年輕而有行動力是下屆市長不可或缺的。

陳亭妃主打教育牌，提出「十現美景」教育政策，也關注體育選手未來的發展及培訓問題，強調「先栽培後接軌」，在教育與就業之間成立平台，以利選手學用接軌，未來可以不用擔心選擇體育，要面對沒有工作的狀況。

(中國時報)

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