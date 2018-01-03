雲林布袋戲日 緬懷黃海岱

雲林布袋戲日紀念一代宗師黃海岱，宗師兒子布袋戲大師黃俊雄（左）跟著琵琶樂音，沒有戲偶，徒手也能「搬演」得絲絲入扣。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

「雲海伴月無人影，林中妙手幻燈聲，布景換過又一城，袋內乾坤多變化，戲劇文化傳承家。」1月2日雲林布袋戲日今年為布袋戲宗師黃海岱118歲冥誕，黃家兒孫與粉絲齊聚向宗師致敬，音樂人林妤珊並作《懷念黃海岱大師之歌》緬懷宗師精采一生。

雲林布袋戲館以「百年掌藝、傳承創新」為主題舉辦系列活動，古箏老師龔雅玲、二胡老師蔡亞霖、琵琶演奏家黃俊豪合奏《懷念黃海岱大師之歌》，林妤珊演唱。

退休校長郭清江也與虎尾東區扶輪社樂團演奏《粉紅色的腰帶》、《黑玫瑰》等布袋戲經典歌曲，營造濃郁的偶戲氛圍。

黃海岱兒子黃俊雄、黃逢時和孫子黃文擇等聯袂出席紀念活動，黃俊雄強調，布袋戲得以發展傳承，全憑熱情戲迷和各部門支持，尤其雲林縣府做得最「工夫」，非常感謝。

黃俊雄雖已80多歲，但一聽到古樂，渾身是勁地隨著樂音擺弄十指，弟弟黃逢時藉機力邀他上台徒手「搬演」，即使沒有戲偶，依舊操演得絲絲入扣，贏得熱烈掌聲。

雲林縣長李進勇表示，縣府為了表彰黃海岱大師對文化傳承、保存及發揚的卓越貢獻，2007年將其誕辰定為雲林布袋戲日。

今年是大師118歲冥誕，感念其為布袋戲締造的高峰，讓後續傳承得以順利，其中2017年台灣燈會「偶戲春秋」更造成轟動，足見布袋戲在國人心目中的分量。

(中國時報)

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