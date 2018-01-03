綠能交通 哈瑪星居民好滿意

交通局優化公共運輸方面，去年建置候車亭60座、改善候車環境，大眾運輸去年平均日運量32.6萬人次，其中公車15.32萬人次、捷運17.27萬人次。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

「用綠能發動大高雄！」高市府交通局去年建構「永續、優化、貼心、友善」交通環境交出亮麗成績單，特別是「2017生態交通全球盛典」哈瑪星居民滿意度達70％；交通局長陳勁甫表示，2018全市綠能電動公車超過150輛、2艘電動渡輪下水營運、電動汽車共享系統正式上路。

交通局指出，「2017生態交通全球盛典」期間超過150場活動，吸引30萬人以上參與，60家廠商參與低碳運具展覽；哈瑪星民眾對環境建設滿意度70％，而有40％民眾表達比盛典前更願意使用大眾運輸、接駁計程車服務滿意86％、行人徒步區接受度70％，盛典後已由社區協會接手持續深耕綠色生態理念。

交通局說，優化公共運輸方面，去年建置候車亭60座、改善候車環境，大眾運輸去年平均日運量32.6萬人次，其中公車15.32萬人次、捷運17.27萬人次；自駕小巴行駛里程數達880公里、8000人次體驗，為全國搭乘人數最多、行駛里程最長的自駕車試運行計畫。

交通局表示，2018年綠能發動大進展，電動公車新增可達100輛，第一艘新建電力渡輪年初加入營運，第二艘年底交船下水；5月完成5處電動汽車租賃站及至少9輛電動汽車營運，明年5月建置完成50處及至少提供84輛電動汽車營運；逐步完成政院2030年全電動公車目標。

(中國時報)

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