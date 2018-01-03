台東元宵遶境 邀基督教同慶

台東元宵遶境陣頭全出動，炮炸聲不斷。（黃力勉攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

距離元宵僅剩2個月，台東元宵遶境也終於塵埃落定，由建寺已經超過百年的海山寺接手，讓有60年的台東元宵遶境得以延續舉辦。籌畫今年元宵遶境的李家銘表示，這次遶境將結合佛教，類似踩街嘉年華形式，甚至也會邀請基督教團體一起參與。

台東每年元宵節都熱鬧不已，遶境與炸寒單各自拚場，讓台東市整天炮炸聲不斷，不過炸寒單已經成為台東元宵重要的特色活動，但遶境卻逐漸式微，遶境期間陣頭鬥毆、械鬥案件不斷，連台東民眾都不挺。

台東元宵遶境以往都由台東天后宮主辦，不過陣頭一再的脫序行徑讓天后宮心死，前年就拋出不辦的震撼彈，讓元宵遶境活動可能中斷的疑慮甚囂塵上，去年由縣議員陳志峰的台東縣傳藝文化協會主辦，讓遶境得以延續。

今年陳志峰表明也不辦遶境，在歷經一段時間運作後，海山寺2日終於發出新聞，表示願意承辦遶境活動。

李家銘表示，海山寺住持紹弘長老身兼台東縣佛教會理事長，為了讓文化得以延續因此決定承辦，透過遶境帶來觀光人潮。

他強調，原本道教為主的遶境將會加入佛教，甚至邀請基督教團體一起參加，元宵當天的遶境還會有陣頭、浴佛節表演，隔天還有路跑等，讓活動更多元，至於以往陣頭要入廟的儀式，也會比照去年搭牌樓讓陣頭參拜。

(中國時報)

綠能交通 哈瑪星居民好滿意 臉書透玄機 朱雪璋恐再選里長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。