台東元宵遶境 邀基督教同慶

2018年01月03日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

距離元宵僅剩2個月，台東元宵遶境也終於塵埃落定，由建寺已經超過百年的海山寺接手，讓有60年的台東元宵遶境得以延續舉辦。籌畫今年元宵遶境的李家銘表示，這次遶境將結合佛教，類似踩街嘉年華形式，甚至也會邀請基督教團體一起參與。

台東每年元宵節都熱鬧不已，遶境與炸寒單各自拚場，讓台東市整天炮炸聲不斷，不過炸寒單已經成為台東元宵重要的特色活動，但遶境卻逐漸式微，遶境期間陣頭鬥毆、械鬥案件不斷，連台東民眾都不挺。

台東元宵遶境以往都由台東天后宮主辦，不過陣頭一再的脫序行徑讓天后宮心死，前年就拋出不辦的震撼彈，讓元宵遶境活動可能中斷的疑慮甚囂塵上，去年由縣議員陳志峰的台東縣傳藝文化協會主辦，讓遶境得以延續。

今年陳志峰表明也不辦遶境，在歷經一段時間運作後，海山寺2日終於發出新聞，表示願意承辦遶境活動。

李家銘表示，海山寺住持紹弘長老身兼台東縣佛教會理事長，為了讓文化得以延續因此決定承辦，透過遶境帶來觀光人潮。

他強調，原本道教為主的遶境將會加入佛教，甚至邀請基督教團體一起參加，元宵當天的遶境還會有陣頭、浴佛節表演，隔天還有路跑等，讓活動更多元，至於以往陣頭要入廟的儀式，也會比照去年搭牌樓讓陣頭參拜。

(中國時報)