臉書透玄機 朱雪璋恐再選里長

2018年01月03日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

前台北市光信里長朱雪璋，對外自稱明太祖朱元璋第19代孫，前年2月邀柔術高手「深海閻王」王毓霖比武過招，結果設局撂來20多名黑衣人埋伏屋內，朱持刀砍斷對方腳筋，去年5月依重傷害罪遭判6年徒刑，以80萬元交保在外。有網友爆料，朱雪璋有意投入2018里長選舉，記者致電求證，朱則以「聽不懂」、「不清楚」為由急忙掛掉電話。

日前有眼尖網友發現，「朱雪璋里長辦公處」臉書在去年12月底更換大頭貼照片，新照片印有「光信里里長候選人」、「發展光信真誠服務」等選舉字眼，對照朱雪璋經營的個人臉書帳號，在元旦下午PO文「新年需要的是對《人生的覺悟》與對《未來的決定》！」，不少網友因此質疑朱雪璋有意重出江湖，投入2018大安區里長選舉。

記者求證朱雪璋是不是要選里長，朱雪璋反問有什麼事，並重複表示「我聽不懂你在說什麼」、「你們應該要去問臉書粉絲團的人」，隨後掛上電話，受訪態度異常低調，與先前斷人腳筋的霸氣，判若兩人。有網友留言，「買了一堆牛的腳筋都切不斷，請問里長可以幫忙嗎」、「要吃蹄筋的朋友可以來找雪璋做選民服務，一級棒」， 酸度爆表。

遭朱雪璋砍斷腳筋的王毓霖質疑對方參選是否有政治目的，「難道是要用政治力量打壓我們？」他說，去年9月雙方召開和解庭，當時朱在庭上還敢拍桌子，語帶威脅作勢要打他與母親，陪同的律師及調解委員都能作證，自己絕對不會跟他和解。

朱雪璋是否具備里長參選資格？民政局表示，參選屬於人民權利，但選委會收到資料後會交由法院認定是否褫奪公權，一旦成立就不能參選。

(中國時報)