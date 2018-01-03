囂張男鬧消防隊 辯法事招魂

2018年01月03日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

真是囂張無極限！陳姓、黃姓男子跨年夜在淡水金色海岸旁，因不服勸導動手毆傷消防員，遭到送辦還被媒體也大肆報導。未料2人心有不甘，2日凌晨又率3名友人前來淡水消防分隊前敲鑼打鼓叫囂，並焚燒冥紙滋事。2人到案後竟辯稱是來舉行招魂法事，許多淡水居民認為他們行徑實在太囂張，希望司法嚴懲。

警方調查，10名男子跨年夜當晚，在淡水金色海岸旁意圖施放煙火慶祝跨年，遭2名新北市蘆洲消防隊員勸導，包括陳、黃等4人惱羞成怒，出手圍毆消防員，導致消防員輕微腦震盪送醫，其餘人還在一旁叫囂助陣，警方火速將10人逮獲並全部函送辦。

不料遭到送辦的34歲陳男、25歲黃二人，心有不甘，2日凌晨零時許，率著3名友人開2輛轎車前來淡水消防分隊，以舉行法事招魂為藉口，5人不斷敲鑼打鼓，還大聲對著消防隊嗆聲叫囂「趕快死」。由於這群人亂撒冥紙、丟雞蛋，還焚燒冥紙，吵得附近住戶根本無法入睡。

警方獲報趕到現場，眾人已一哄而散，只留下滿地冥紙，警方立即攔截圍捕，隨即在中正路與文化路口，將其中1輛轎車攔下，帶回車上的陳、黃二人至派出所偵訊，警方調閱監視器，根據車號循線找出另外滋事的李姓、王姓2名同夥。

帶頭陳男供稱，跨年夜當晚根本還未施放煙火，卻遭取締，日後還得面臨30萬到150萬元重罰，更不滿毆打消防員遭媒體大肆報導，被朋友取笑，「以後無法在淡水走跳。」所以特地來消防隊前發洩情緒。

雖然陳、黃辯稱並非鬧事，是舉辦招魂法事，警方訊後依違反公共危險、侮辱公署等罪嫌將陳、黃等人函送法辦，並依違反社會秩序維護法裁罰。

(中國時報)