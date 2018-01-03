反修勞基法遊行 陳歐珀未表態

2018年01月03日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨主導勞基法將再度修法，而行政院版本的《勞動基準法修正草案》引起勞工及相關團體極為不滿，宜蘭縣產業總工會2日在宜蘭市區發動遊行抗議，一路步行至立委陳歐珀服務處遞交陳情書，要求陳歐珀要對政院此次的修法版本投下反對票，但陳歐珀僅表示「將會以宜蘭人的決定為決定」，沒有明確表態，讓勞工團體相當不滿。

數十名「宜產總」的成員，2日傍晚在宜蘭市區內邊遊行邊分送傳單，並拿著麥克風沿路對民眾說明此次勞基法修正草案內容對勞工所造成的不公平及權益上的損害，宜產總表示，宜蘭囝仔要的不多，只是要家鄉的工作可以養活年輕人，要家鄉的工作環境不要節節敗退，宜蘭的薪資已經是全台倒數，沒有辦法再承受更多的血汗政策，他們質問陳歐珀，身為宜蘭唯一的立委，難道不該幫宜蘭囝仔多做點事情嗎？

一行人最後抵達立委陳歐珀服務處，並由宜產總理事長呂學民代表遞交陳情書給陳歐珀，同時也要求陳歐珀給予承諾，在立法院處理此次《勞動基準法修正草案》時必需要投下反對票。

不過陳歐珀沒有具體承諾，僅表示他維護勞工權益的立場不變，面對重大民生議題，會以宜蘭縣民的福祉為唯一考量，他贊成在顧及勞工的權益下適度地修法，以增加彈性來解決勞資問題，給予較大彈性是因應不同產業別的需求，避免僵固的法令限制勞資雙方。

(中國時報)