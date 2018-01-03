台日棒球賽 平鎮高中2連霸

2018年01月03日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

平鎮高中棒球隊日前參加MAZDA盃台日高中棒球菁英對抗賽，共8支台、日精英隊伍參賽，平鎮高中一路過關斬將闖進冠軍戰。還在決賽以12比1大勝日本千葉明星隊，奪得台日對抗賽2連霸的佳績。

本次Mazda盃平鎮高中棒球隊以3年級為主體，冠軍戰中將士用命，共擊出16支安打，進帳12分，打擊火力大爆發。

總教練吳柏宏表示，有些出乎預料，前幾場攻勢沒辦法串聯，賽前亦針對日本投手的習性，調整打者站位和策略，球員這一場表現得很好，成功達成教練團指示。

Mazda盃最有價值球員古林睿煬，主投5局，僅被敲出2支安打，投出4次三振，另1位表現出色的球員投手江國謙，後援4局，0失分，和古林睿煬帶領球隊拿到冠軍寶座。此外年僅高一的投手李晨薰在賽事首戰對上大阪府明星隊先發，不但飆出147公里的最高球速，還送出7次三振。另一戰面對葉縣明星隊主投8局，僅用86球，飆出8次三振，最快球速達148公里。

吳柏宏表示，李晨薰是桃園市3級棒球體系所培育，一路從中平國小少棒到新明國中青少棒，進入平鎮高中棒球隊，年僅高一就成為主力投手。他也稱讚李晨薰有球速、變化球又準，在場上不易受裁判和隊友影響，未來球途指日可待。

桃園市政府教育局表示，去年平鎮高中棒球隊收穫豐富，2月時奪下隊史首座高中木棒聯賽冠軍，也奪下金龍盃、陽明山盃、立德盃以及黑豹旗冠軍，也完成MAZDA盃2連霸。

(中國時報)