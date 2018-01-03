竹縣好棒 關西、中山青少棒奪冠

2018年01月03日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣關西國中、中山國小少棒隊去年底參加中信盃全國棒球錦標賽，雙雙在青少棒組、少棒組拿下冠軍，球員2日獲縣長邱鏡淳表揚。邱鏡淳表示，縣內不缺優秀人才，只要有舞台、平台，必能發揮實力。

中信盃全國棒球錦標賽2017年11月3日開打，中山國小少棒隊代表新竹縣參賽，一路連贏7場，決賽對上台東縣新生國小，以4比3擊敗對手，以7連勝之姿贏得比賽，隊上捕手李主恩拿下打擊獎、打點獎、長打王，古奇勳則是冠軍戰MVP，教練蔡佳偉也獲最佳教練獎。

無獨有偶，關西國中棒球隊也一路過關斬將，在教練陳建霖帶領下，拿下青少棒組冠軍。陳建霖說，比賽並未預期球員會拿到什麼獎，甚至在第一場就遇上逆境，不過球員素質好，仍以逆轉勝一路拚戰，最終抱回冠軍。

陳建霖說，目前關西國中棒球隊約有51名球員，中信盃上場多是8、9年級選手，現今也備戰下半年的全國聯賽。蔡佳偉也說，冠軍起初並不在「預料範圍內」，不過球員表現超出預期，平時訓練嚴格，比賽時仍以鼓勵取代責罵，選手愈打愈好，對上強敵新生國小也不畏懼。

中山國小校長郭碧玄表示，中山國小少棒隊成軍已有27年，學生表現愈來愈佳，也感謝各界鼓勵。邱鏡淳則表示，縣內人才濟濟，每年定期舉辦中日交流比賽，期望球員更上一層樓。

(中國時報)