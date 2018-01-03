慶安宮慶200歲 6日北上參香

建廟200周年的慶安宮6日將前往台北、台中參香，2日上午的置天台儀式中由慶安宮管理人邱建富市長點聖燈。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

縣定古蹟彰化市慶安宮建廟200周年，廟方除舉辦一系列慶祝活動，並將於本周六盛大舉行赴外縣市參香活動，因距上次出外參香已間隔10年，吸引近千名信眾爭相報名參加，2日上午依古禮舉行豎頭旗、置天台儀式，由彰化市長兼寺廟管理人邱建富擔任主祭。

創建於西元1818年（清嘉慶23年）的慶安宮又稱為「大道公廟」，廟內主祀「醫藥之神」保生大帝，為慶祝建廟200年，去年12月2日舉行隆重請示儀式，保生大帝以5聖筊指示，本月6日前往同為供奉保生大帝的國家二級古蹟臺北市大龍峒保安宮、台中市元保宮參香，吸引千名信眾爭相報名參加。

2日上午廟方依循古禮，隆重舉行豎頭旗、置天台儀式，由邱建富主祭，進香大總理白鴻森、副大總理白閔傑、許原龍、賴鴻麟、總幹事邱海、執行總幹事林深山等，及籌備會幹部、各級民代、里長陪祭，歷經1個小時圓滿禮成。

邱建富表示，這趟重要的參香行程已有10年未辦，預定6日上午7時30分起舉行駕典禮隨即出發，當天下午4點30分起回鑾至彰化市區遶境；陣頭與神尊預計在中央陸橋下集合後，經中正路二段、華山路、民族路、中華路、民生路、永樂街繞境回到慶安宮，提醒沿路民眾設香案、鮮花、水果恭迎聖駕。

(中國時報)

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