安平運河觀光遊船 民代促改善

2018年01月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南安平運河觀光遊船上個月營運，市議員林美燕前往安億橋試乘後，發現少數橋墩橋體較低須配合潮汐營運；其中，永華橋旁更有1支鋼製材質的送水管線橫跨河床，乘船經過橋底時相當危險。此外，運河中西區護欄為鍛造欄杆，南區卻是舊式水泥圍欄，也缺乏整體性。

市府觀旅局說，觀光遊船從安億橋出發後，先後經過12座橋墩，其中有幾座橋墩的橋體較低，航行時須配合著潮汐。

林美燕認為，行經此河段的過程中，如果沒有導遊適時提醒彎腰低頭通過橋底，遊客在不知情的狀況下，一旦抬頭可能會造成受傷，相當危險。

此外，永華橋河段在運河兩側分屬中西區及南區；其中，中西區為美化過的鍛造欄杆，南區仍是使用舊式的水泥圍欄，整個運河缺乏整體性，「實在讓人匪夷所思」。

林美燕強調，市府力推運河遊船之際，也該將周邊環境做好完整性的規畫與整理，否則疏忽遊船行經路線上的周遭環境細節及安全性，恐讓市府推動運河觀光的美意大打折扣。

自來水廠副處長黃義誠則指出，鑑於觀光遊船已正式營運，保護配套措施有其急迫性，為符合橋梁結構安全，將進行包覆軟墊並重新油漆；至於遷管與否？將與觀旅局、水利局研議。工務局公園管理科也表示，針對護欄將盡快粉刷，以提升整體觀感。

(中國時報)