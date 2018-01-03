鳥界黑白郎君 現身澎湖

2018年01月03日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

新春報新喜，澎湖接連發現新鳥種白頭鶇、藍臉鰹鳥，愛鳥人士欣喜若狂；目前藍臉鰹鳥暫時安置於防治所，待體力恢復後擇日野放。

正值東北亞冬候鳥過境澎湖棲息避冬的季節，繼前陣子澎湖地區出現了「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗在島上棲息、繁殖，如今又發現稀有新鳥種，離島澎湖聲名大噪，彷彿變成了鳥類多樣性的快樂天堂。

過年前，愛鳥攝影專家林連守前往馬公東衛林區拍照取景，赫然發現台灣特有種白頭鶇的蹤影，上傳臉書造成鳥界大轟動。

白頭鶇俗稱「黑白郎君」，主要分布於台灣海拔1000至3000公尺的山區，出沒於茂密樹林中上層活動及覓食，心怯怕生受驚嚇即竄入樹叢躲藏，鮮少離開習慣的棲息地，這次出現在澎湖是頭一遭。

同時，澎湖縣生態保育科也接獲民眾通報，在湖西鄉紅羅村造林區驚見一隻體長約80公分的大型海鳥，疑似翅膀受傷受困，搖搖晃晃飛不起身。

保育人員會同澎湖野鳥學會緊急將大鳥護送至家畜疾病防治所安置治療，經比對圖鑑確認是分布於熱帶海域的群居留鳥藍臉鰹鳥，平日大多在海上活動，這也是第一次在澎湖發現，不排除是隨著船隻航行遷徙而來。

藍臉鰹鳥初步診治後並無明顯外傷，只是體質孱弱無力，目前暫時留置休養生息，每日餵食生魚補充體力，待完全恢復後，擇日再進行野放重回天空。

縣府報喜訊，發現的稀有新鳥種特頒發身分證明，編列澎湖第396號新鳥類白頭鶇、第397號藍臉鰹鳥。

(中國時報)