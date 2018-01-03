知本可拆式鋼管壩 全國首見

2018年01月03日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東知本溪上游還有大量崩塌土石，每逢颱風或豪雨，造成中下游重大災情，台東林管處建置全國首見主溪流可拆式鋼管壩，具有創造庫容空間、調整流向，及中下游土砂補注等功能，可以有效調整知本溪床逐年淤高情況，保障周遭公私有地及民宅安全。

近年來極端氣候，侵襲台東的颱風及豪雨大又猛，台東林管處長劉瓊蓮指出，委由屏科大近3年監測調查，發現莫拉克颱風之後，知本溪上游還有約250萬到300萬噸崩塌，如遇颱風豪雨往下沖刷，恐造成重大災情。

為了有效調整知本溪床逐年淤高情形，林管處在知本森林遊樂區樂林橋上游約500公尺處，建置完成國內首座可拆式鋼管調節壩，處長劉瓊蓮強調，鋼管壩的阻砂容量，可由鋼管之拆解而自由調節，以因應溪流在不同狀態時期的防砂需求，有異於傳統的攔砂壩。

劉瓊蓮表示，該處斥資2300萬元建置的可拆式鋼管壩，去年6月完工，歷經多次豪大雨，粗估有效調節土砂約50萬立方公尺，更獲頒農委會優良農建工程獎，顯示工程受肯定。

另外，基於生態考量，鋼管採高低斷面設計，以降低河床高差，營造低水流路，混凝土壩柱採粗糙面設計，有利於台東間爬岩鰍、過山蝦等具有洄游習性的魚類洄溯，未來還將持續研究及改善，創造溪流友善環境。

(中國時報)