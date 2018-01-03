丁守中備戰2018 召喚青年軍

2018年01月03日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

召喚青年軍備戰2018！台北市長擬參選人丁守中2日舉辦「青年看市政」影音短片暨競選辦公室發言人發表會，現場除播放3支全新製作的市政短片，4位競選辦公室發言人也同步亮相。與丁守中互動良好的羅智強，日前因臉書粉絲未破百萬宣布退選，但不排除助丁一臂之力。

丁團隊第一波競選辦公室發言人平均年齡30歲，包括詹為元、劉思呤、田長沛、楊植斗，不僅年輕有活力，對政治懷抱理想，也具備立法院或市議會擔任助理的歷練，顯見老中青3代整合有成。其中，34歲的詹為元畢業於政治大學東亞所博士，曾擔任立委蔣萬安助理，一度被媒體誤傳為丁向蔣「挖牆角」，詹則解釋其實是「回鍋」，因為他在未進蔣辦公室之前，就已是丁的助理。

田長沛是前國民黨立委潘維剛之子，現年31歲，畢業於南加大公共政策碩士，擁有美國會計師認證資格，現為國民黨中央委員；30歲的劉思吟為現任國民黨黨代表；年僅25歲的楊植斗目前擔任台北市議員王鴻薇法案助理。

在記者會中播放的3支市政建設短片，內容包括河濱藝文活化、智慧紅綠燈、城市步行街等構想，訴求國際大都會能做到，台北也能做到。丁表示，在跑基層及公益團體行程中，與年輕朋友一起討論，並提出關於市政改革的構想，結合國際大都會發展的經驗，前後已構思完成10部短片。

(中國時報)