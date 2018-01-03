鐵人夢語－追求進步是教師的本分

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中國時報
李萬吉

上周國教盟等團體發表了一個問卷調查結果，六成七的高中生認為應設立高中職教師教學考績評鑑機制，因為現有評鑑制度無法有效反映教學成效，師師相護難以淘汰不適任教師，好老師也得不到更好的激勵。雖然問卷數量不多，仍可看出學生對現有的教師教學績效考核機制的不滿。

教師評鑑或教師分級的問題已爭論很多年了，但在「教學專業自主」的大帽子下，這些「要老師專業被攤開來看」的建議多半成不了氣候，就像大力推行了幾年的「教師專業發展評鑑」，去年也改成「教師專業發展支持系統」，避免評鑑二字給老師帶來壓力。即便這些年教學翻轉成了重要思潮，國教新課綱也規定從小學、國中到高中的校長及教師，每學年至少公開授課一次，對這類的公開檢視專業的機制，教育界還是有許多質疑和批評。

曾聽人開玩笑說，老師是最喜歡打別人分數，卻最討厭別人打他分數的職業！或許有些人會認為教師評鑑的規範不見得能真正檢視教學專業，甚至造成作假和表面工夫的反效果，但也正因為如此，才需要用更開放的態度接受評鑑，並透過專業對話和研究修訂，找出最能兼顧教學自主和教學品質的檢核機制。若一味的採取消極抵制態度，保護的可能不是真正的教師專業，而是那些漠視教學專業和不知長進的老鼠屎。

人都有惰性，也多半不願意被人看到缺點，但老師的職責是引導學生進步，理當保有追求進步的企圖，也就不該害怕被人檢視自己的不足。用更積極正向的角度想，透過這些評鑑或觀摩的機會，讓自己的優點能獲得更多肯定，成為其他人學習的對象，造福更多學生，也是一種教育使命。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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