解塞車 陳金德籲改善台9線

2018年01月03日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

元旦連續假期，宜蘭縣對外交通再度飽受塞車之苦，宜蘭代理縣長陳金德2日表示，交通部應著手改善台9線坪林到宜蘭（北宜公路）以及東澳到蘇澳（蘇花公路），讓這兩段道路成為可沿途欣賞風景、不急著趕車的民眾可善加利用「具目的性的道路」，陳金德並指示相關單位研議將「電動汽車」納入宜蘭縣共乘交通工具項目。

元旦連續假期結束，陳金德2日在主持縣務會議時表示，台9線不應該在雪山隧道通車之後變成「廢道」，或僅只是替代道路性質，應該對於植栽、安全性以及沿途的景點去改善，成為「有目的性的道路」。

陳金德表示，這段道路改善之後，便可吸引想要欣賞道路沿途風景，或者是想要以較慢的開車速度到宜蘭旅遊的外地遊客，他將會向交通部提出要求，重新重視坪林至宜蘭的路段進行改善，在此處花10元去改善，會比在其他交通問題花了100元去改善效果好得多。

不只是北宜公路，陳金德同時也指出，在蘇花改通車後「蘇澳到東澳」的車程變成9分鐘，但通車後恐怕一樣會塞車，但「東澳到蘇澳」原蘇花公路路段因經常會有坍方、落石，希望在農曆春節蘇花改通車之後，交通部能針對原有的蘇花公路「東澳到蘇澳」這一路段，對於道路的安全、景觀、以及休息處做徹底地改善，這需要花上一點時間，甚至需要暫時封路來進行。

(中國時報)