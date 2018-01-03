家貧不氣餒 拚上台大物治系

2018年01月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國立陽明高中簡國洋同學申請「台灣大學希望工程入學方案」，錄取台大物理治療學系；他生長於低收入戶家庭、家人貧病交迫的環境中，他沒有因此自暴自棄，反而更奮發向上，獲得好成績。

校方表示，孝順體貼的國洋，為了分攤媽媽的經濟負擔，高一結束後決定休學賺錢貼補家用，曾經做過行動包膜人員、加油員、百貨公司的銷售人員等。然而這些工作經歷讓他了解到，高中肄業對家庭經濟困境的幫助十分有限，因此1年後他重新回到學校就讀。

復學後的簡國洋拚命學習，課業名列前茅，數理科目一枝獨秀，還不藏私地教導同學並與大家討論，不僅班上排名第一，更在類組成績上始終名列榜首。

簡國洋因有脊椎側彎問題，曾去過台大醫院復健治療，當時的物理治療師幫他做徒手治療並告訴他如何防護及自我照護的方法，啟發了他對這個領域的好奇；透過網路搜尋，他了解到物理治療是透過儀器、徒手、運動等非化學性治療處理傷患問題，於是興起就讀物理治療系的嚮往，盼透過學校學習有關人體構造的豐富知識及症狀的處理方式，培養專業的技能來幫助有需要的人。

如今如願錄取台大物理治療學系，他說，要幫助身邊的人建立預防受傷的觀念，並且照顧及教導飽受身體之苦的家人，讓他們能夠重拾健康。

(中國時報)