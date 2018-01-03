新營史奴比租書店要收了

經營租書店約30年的沈俊源，因土地另有規畫，加上書店近年來都是賠本經營，決定結束營業。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

一間外觀不起眼的老舊平房，卻在小小27坪的空間內，收藏存放超過10萬本的漫畫書、小說、雜誌，還有許多台南大新營地區居民的兒時回憶，經營30多年的史奴比租書店即將拉下鐵門結束營業，讓不少民眾相當感傷。

今年53歲的史奴比租書店老闆沈俊源，從小就在書堆裡長大，開租書店也是他的夢想。20幾歲時，沈俊源把老家裝潢成現在的租書店，那時正好是租書店盛行的時候，許多漫畫租書店也在新營地區如雨後春筍般，一間接著一間出現。

孰料，隨著科技發達、網咖崛起，租書店的營運益發困難，沈俊源表示，這10多年來每天開店就像是在做公益，「銀行戶頭內根本存不到1元」，後來因開始務農後，經濟才逐漸好轉，勉強支撐租書店的收支費用。

回憶這30年來的點滴，沈俊源不捨的說，前幾年曾有想將漫畫租書店收掉的念頭，但書店仍有許多的老顧客不時會來串門子，有些則是從小就在書店租漫畫，長大後還帶著自己的小孩回到書店尋找回憶，為不讓居民少一個翻書的地方，就繼續撐下去。

沈俊源表示，史奴比租書店是自家的土地，但家族去年對於土地有其他的規畫及利用方向，需要拆除地上建物，雖然相當不捨，但也因此順勢為租書店畫下一個句點。

史奴比租書店收藏許多小說、漫畫等，像是金庸、黃易的小說，也有島耕作、流星花園等經典漫畫，目前開放讓民眾購買舊漫畫書，每本10至15元不等，15日起至30日則開放販售小說，每本20至50元不等，最後剩下的書，不排除捐給偏鄉小校，增加學童的閱讀量。

(中國時報)

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