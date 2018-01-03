陳燦勳助慢飛天使 走出家門

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中國時報
／雲林報導

雲林家扶中心主委陳燦勳2日捐贈該中心日托早療交通車，協助發展遲緩孩子走出家門，接受早期療育，這是他10年來捐贈的第3輛早療交通車，他強調，在家扶有需要時，能做一點點事，最幸福！

陳燦勳指出，2008年接任主委後觀察到，許多家長因居住偏遠交通不便，只能將發展遲緩的小孩留在家中，因而錯失6歲前的早期療育黃金時期，進而影響孩子的一生，也連帶波及整個家庭生活，交通車可以解決許多家庭的困擾。

開年就接到超級禮物，雲林家扶中心發展學園師生開心極了。園長張玉璇說，陳燦勳2009、2010年分別贈家扶西螺日托中心與虎尾發展學園各一輛早期療育交通車，10年來兩輛早療專車跑遍西螺、二崙、崙背、虎尾、斗南、土庫、元長、褒忠、北港等9鄉鎮，超過2萬趟、35萬公里、往返接送10萬人次，便利慢飛天使就學與療育。

雲林家扶中心主任廖志文表示，西螺日托中心與發展學園目前照顧44名6歲前慢飛天使，10名肢體障礙，2人聽障，10人自閉症，智能障礙4名，發展遲緩10人，除了粗、細動作練習外，還有語言復健、智能與生活自理學習、感覺統合和情緒表達及管理，每年有近千人次遲緩兒受惠。

3歲「俊豪」由70多歲的奶奶以電動代步車接送就學，15公里路程，奶奶得耗時近半小時才能將他送抵，回程又半小時，一天往返4趟，一度曾因此放棄就學，教保員得知後提供交通車接送服務，在老師的照顧訓練下，短短3個月，目前已經可以自己放手行走，讓奶奶無比欣慰，慶幸有交通車接送，才不致誤了孫子的療育。

(中國時報)

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