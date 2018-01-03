焚化底渣再利用 年省3.3億

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中國時報
／高雄報導

高雄市環保局為徹底解決焚化底渣去化問題，完成自辦底渣再利用全量試運轉，未來每天可穩定產製500公噸以上焚化再生粒料，提供高雄市的公共工程應用，同時，能確實掌握焚化再生粒料使用量及最終使用流向。

環保局表示，這是全台首創的再生粒料供料制度，更是循環經濟的實踐，針對公共工程使用控制性低強度回填材料（CLSM），規定添加使用焚化再生粒料之拌合比例，以確實掌握焚化再生粒料使用量及最終使用流向。

環保局說，依「高雄市政府所屬機關垃圾焚化廠再生粒料使用作業要點」，規定高雄市公共工程使用CLSM以每立方公尺添加800公斤焚化再生粒料為原則，提高焚化再生粒料再利用效率。

至106年底，焚化再生粒料每月達2748公噸，未來隨著公共工程設計使用焚化再生粒料增多，每月去化情況會大幅增加，預估未來以此供料方式，每年可去化近12萬公噸的焚化再生粒料，可節省掩埋場容積約6.6萬立方米，並為市庫撙節約3.3億元的掩埋處理費用。

局長蔡孟裕強調，藉由管控CLSM預拌混凝土廠添加使用焚化再生粒料拌合比例，可確實監控焚化再生粒料於產源端、使用端的使用情形及最終流向。

建置透明的焚化再生粒料供料機制的優點，可降低焚化再生粒料遭不肖業者不當使用風險，及減省取代天然粒料的使用，降低環境負荷，達到資源永續目標。

(中國時報)

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