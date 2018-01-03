花蓮市區將增300停車位

2018年01月03日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市區停車空間一位難求，每逢春節、連續假日道路總是大塞車，花蓮市公所因應農曆春節將湧入大量車潮，與國產署合作在六期重劃區旁的台鐵舊宿舍等三處闢建約1公頃的閒置空地，將趕在過年前完工應急，估計將可以新增300個停車位先行開放停車。

花蓮市區停車空間長期嚴重不足，花蓮市公所統計，市區有3萬2486輛汽車，但現有公私停車位僅4706格，若遇到連續假日，停車位供不應求，面臨農曆春節將屆，市區停車問題再度浮上檯面，市公所因此再向國產署爭取閒置土地整闢為臨時停車場。

花蓮市長魏嘉賢指出，蘇花公路改善工程「蘇澳到東澳段」，預計明年春節將先分段通車，因應外縣市觀光客自行開車來到花蓮的龐大車潮，經國產署同意轉移北濱段等三個地段的土地面積合計為9905平方公尺給市公所作為臨時停車空間使用。

估計分別在六期重劃區旁的舊台鐵宿舍規劃120格、仁愛街公賣局舊宿舍110格以及明心街國稅局花蓮分局旁70格，一口氣增加300個收費停車位，加上12月啟用的東洋廣場200格，對於亟需停車場的花蓮市而言，稍可減緩停車位不足的現象。

魏嘉賢表示，未來將陸續著手進行出租停車場招標作業，也希望施工單位加快腳步，能趕工在2月中旬農曆春節前盡快開放民眾使用，花蓮市因應明年蘇花改全線通車，將持續爭取市內閒置國有土地做為停車空間，解決市區停車位不足的問題。

(中國時報)