拚建設顧食安 市府增新機關

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中國時報
／台中報導

台中市建設局成立「新建工程處」及「養護工程處」2級機關；台中市衛生局也整合轄下食藥、稽查及檢驗業務，成立專責單位「食品安全藥物處」。台中市長林佳龍2日主持揭牌儀式，期許新單位加速台中市的建設，與中央共同守護食安，讓所有人在台中都能吃得安心。

林佳龍與建設局長黃玉霖、新建工程處長葉双福、養護工程處長陳全成等，一起為新設機關揭牌。林佳龍說，台中市已成台灣第2大城，人口不斷增加，各種建設正處於大興土木階段，包括水湳智慧城、各式展館及2018世界花卉博覽會工程等，都與建設局息息相關。

此外，道路修補、路樹修剪、公園綠地維護等業務，都和市民生活品質緊密關聯，新設2級機關後，專責相關業務，更能滿足民生建設需求、提升為民服務品質。

「食品安全藥物處」是全台第1個地方政府將衛生局轄下食品藥物安全業務整合提升為2級單位，首任處長由原台中市衛生局主祕洪秀勳擔任，轄下分食品產製、食品流通、藥物醫妝、安全、檢驗、綜合規畫6組，另設3大稽查分隊，稽查人力擴編為153位。

林佳龍表示，台中市食品工廠達2700家，稽查人力原本只有27人，他就任以來積極推動「食安139」，定期召開「食品藥物安全會報」，進行跨局處溝通，亦成立常態性「食品風險評估顧問團」，成立食安青年軍、頒發檢舉獎金鼓勵吹哨，在行政院食安評比屢獲全台第1、6都第1。

(中國時報)

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