慶富案 議員要高銀撤常董

2018年01月03日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

金管會公布慶富案裁罰結果，一銀、土銀及高銀被重罰800萬元，國民黨高雄市議員陳麗娜2日要求身為高銀最大股東的高雄市政府，立即召開董事會撤換董事長以外的官股董事。高市府財政局回應，會請高銀收到處分書後立即改善疏失。

財政局表示，高銀目前尚未收到處分書，而金管會對外新聞稿也說明受罰銀行實屬執行跟作業面上的疏失。財政局會請高銀收到後立刻改善疏失。

陳麗娜表示，金管會12月30日公布慶富案裁罰結果，共有14家銀行遭裁罰200萬至400萬元，唯獨高銀、一銀、土銀被視為「禍首」，受到800萬元以上重罰。

陳麗娜指出，一銀是獵雷艦聯貸案主辦銀行而被重罰1000萬元，土銀是海科館聯貸案主辦銀行被重罰800萬元，主辦銀行本來就要承擔較多責任，所以比其他參貸行受更重處罰。但高雄銀行是自貸案，卻也受到800萬元罰款重懲，顯見高銀內控問題何其嚴重。

她說，金管會報告指高銀承作慶富自貸案時，雖徵取96％活存設質當履約保證，卻未調查慶富存款資金來源、也未評估籌資計畫，以致慶富竟然將放款拿去付關係企業慶洋投資公司的增資款，不僅是用途不符，更坐實了外界「高銀協助慶富假增資以通過聯貸案」的指控。陳麗娜要求市府全數撤換官派董事，以維護市民權益。

(中國時報)