台東搖不停 小地震釋放能量

2018年01月03日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台東從元旦以來地震不斷發生，根據中央氣象局的監測資料，今年前5筆地震都發生在台東，規模分別是3.8到4.3不等。中央氣象局地震監測課長林祖慰表示，台東平均一天發生一起地震，小地震有助於斷層能量釋放，也樂見這種不會致災的地震發生。

台東從1月1日開始就頻繁發生地震，凌晨5時許在延平鄉山區發生今年第一起地震，之後在台東縣政府東北方14至15公里近海位置，接連發生4起地震，規模從3.8到4.3不等，雖然都屬於小區域地震，但人口最多的台東市區民眾大多有感，尤其今天凌晨3、4點各發生一次地震，許多民眾在睡夢中被驚醒。

新的年度一開始就頻繁發生地震，讓許多民眾也不免擔憂，擔心今年會不會有大地震發生，臉書也出現許多地震文，呼籲友人要多注意。

林祖慰表示，調閱台東過去20年的地震監測數據看來，平均1天會發生1次地震，地震發生的頻率本來就高，這次2天發生5震還不算頻繁太高，但後續還要持續觀察。他說，台東屬於板塊隱沒的地點，本來地震就會發生的比較頻繁，以往的觀測常看到頻繁發生地震的斷層帶，小地震會突然消失，之後就會發生規模5的地震，依觀測經驗看來，較樂見於台東頻繁發生規模3、4的地震，有助於能量釋放。

(中國時報)