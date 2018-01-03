2018年01月03日 04:10 中國時報 包正豪

「白老鼠走迷宮」是很有名的心理學實驗，把白老鼠放進迷宮，然後在終點處放上起司或者其他食物，當白老鼠爬到終點，穿過門，可以獲得食物獎賞。重複這個實驗，同一隻白老鼠很快就學習到正確路徑，然後便駕輕就熟地直奔終點，心安理得地享用。然後，實驗者會在終點之前設立新的障礙，開2個門，讓白老鼠能夠見到食物。實驗者將其中一個門通電，白老鼠在選擇進入門口時，如果選擇通電的那個門，就會被電擊，如果選擇另一個門，則可以順利過關取得食物。同樣地，經過幾次學習，白老鼠照樣能夠找出正確道路。

第3次的實驗比較殘酷，實驗者將兩扇門都通上電，所以白老鼠興致沖沖地奔抵終點前，會先跳過原本記憶中有通電的門，選擇另一扇門，但這次白老鼠會失望，因為無論選擇哪一扇門，都無法順利通過，都會被電。原本的記憶失效，白老鼠會陷入惶恐沮喪，不知所措地在門前徘徊，時不時地任選一扇門再試一次，然後再被電擊，再度失望，終於導致崩潰。

當我日前看到台灣民意基金會公布的政黨支持度民調，腦海中浮現的畫面就是「白老鼠走迷宮」的實驗。選民是白老鼠，第1扇通電的門是國民黨，第2扇原本未通電後來通電的門是民進黨。選民憑藉自身經驗，知道政黨的承諾與實際施政是有效的，會像白老鼠一般勇敢地選擇那扇正確的門，去取得獎賞。不過當政黨腐化，只要有其他選擇，選民就會拋棄原有的習慣。所以當國民黨被選民拋棄，民進黨適時成為新的選擇而贏得選民的支持，於是沒人想要繼續走國民黨那扇門。呼應台灣政治歷史發展進程，國民黨從原本的唯一，進入民主競爭時代後，因為腐化而逐步被選民拋棄，終於到國民黨的支持率低過民進黨。白老鼠們以為民進黨這扇門是沒有通電的，支持民進黨可以獲得夢寐以求的獎賞，所以民進黨終於取代國民黨成為國會第1大黨。

然而民進黨這扇門很快地通上電了，腐化的速度令人咋舌，倏忽2年不到的時間，白老鼠們發現民進黨這扇門也是有電的，於是乎陷入不知所措的境地。游盈隆的民調數字直白地告訴我們，選民對國、民兩黨的失望溢於言表，有超過4成以上的選民不支持特定政黨。但讓我們回頭去看看實驗者所設立的障礙，到底開了幾扇門？台灣政壇目前除國、民兩黨之外的政黨，同樣讓人失望，無論親民黨還是時代力量，都是扶不起的阿斗。至於新黨和台聯，那就更不必提了。

所以我們這群白老鼠般的選民陷入一個弔詭的窘境，徘徊在2扇門前，身體的經驗告訴我們2扇門都通上電了，無論選擇哪一扇門，都會被電擊。我們尋求出路，但出路不存在。時間久了，絕望因此產生，信心因而崩潰。於是我們開始如溺水者般尋找浮木，一有與舊政治無干的政治人物出現，我們都會以為是新開的一扇門，然後迫不急待地撲上前去，用自己的身體去賭一把。

游盈隆的民調數字或許鼓舞了政治圈新人或新政黨，可以憑藉種種與舊政治切割的形象和議題來贏得無助選民的支持。2018地方選舉即將來臨，能夠跳脫舊政治窠臼的政治素人機會大增，因為外頭有整整40%以上的白老鼠正在尋求新的救贖。再笨的白老鼠也會學乖，與其再傻傻地相信舊政治窠臼裡的政黨，不如賭一把，給未知一個機會。2018地方選舉，應該可以預期一個百家爭鳴的時代。（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)