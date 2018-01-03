跨年大咖都出走，年輕人看不懂嗎

2018年01月03日 04:10 中國時報 楊渡

今年跨年晚會，我們在家度過。往年有朋友從北京、上海來觀看台北跨年煙火，今年倒是冷清了。電視轉播的各地跨年頗有些新樂團、年輕歌手，但我朋友的女兒乾脆不看台灣電視，自己在房間裡看大陸的跨年轉播。「反正台灣的大咖都去大陸，他們跨年還比較好看。」

台灣大咖去大陸早在議論中，誰都擋不住。同樣的數目，一邊是台幣，一邊是人民幣，差了4倍半；大陸跑1場，台灣跑4場，明星要如何選擇？別怪明星，年輕人也一樣如此。這就是人性。

1990年代，大陸有無數偷渡客來台灣打工，還有女性偷渡客成為「大陸妹」，在底層過著艱難的生活。那時他們圖的是什麼？就是賺錢，過好一點的生活。現在，大陸經濟崛起，還有大陸偷渡客嗎？

現在反而變成台灣人去大陸打工。上個世紀90年代，台灣人去大陸是台商，後來是大企業去大陸投資，以高薪聘請台灣幹部去管理，名為台幹。現在，許多大陸公司開始請台灣人去工作，名為台勞。而上海一帶已有許多台灣年輕人去做小吃，賣珍珠奶茶、早餐、湯包等各式台灣小吃。

想一想，20年前的北京、上海、廣州的薪水，年輕人起薪約莫台灣的1/10，而10年前是1/3。可今天，台灣沒變，而北上廣的起薪已與台灣同一水平。然而再過10年呢？依台灣20年來的無成長，再想想台灣經濟情勢，你會樂觀嗎？而大陸如果再繼續增長，10年後，北上廣的起薪是台灣的2倍到3倍，這是非常可能的，那台灣的年輕人會如何選擇？他們難道不會想去大陸工作，一如現在去美國、加拿大、紐西蘭、澳洲？如果他們選擇用腳決定自己的前途，那台灣能怎麼辦？

我不是想在新年一開頭就唱衰台灣，因為台灣會不會衰，不是靠誰唱出來的，是政策做出來的。從歌星的跨年表演，可看到一個未來的趨勢。

兩岸交流30年，政治上層雖然時好時壞，但民間的移動最能說明整個變化。起初只是老兵返鄉探親，後來變成台灣觀光客的大陸熱，後來是台灣中小企業赴大陸投資，不少企業確也乘著大陸崛起的順風車，因此發了大財。再後來是大陸為吸引更多台商而有各種優惠政策，台灣大企業因此進入。而影視產業更不用說了，早有各種演唱演出合作在進行。整體而言，民間的經濟與文化交流是不斷上升的。兩岸民間交流只有往愈深愈廣發展。

但在政治上由於政策的原因，台灣錯失了許多時機。

上世紀90年代初，大陸改革開放正迫切需要外資之際，我曾為文主張台灣應「立足大陸東南沿海」，以影響未來大陸，但李登輝採取了「戒急用忍」。後來當大陸呼籲三通之際，台灣尚可以此換取大陸的政治讓步，但三通不通。再後來是「兩國論」，兩岸陷入僵局，官方談判斷絕，卻只有民間交流不斷走下去。等到2008年，台灣對於三通的需要比大陸迫切，就只能拜託大陸，再沒有談判的餘地了。

現在隨著大陸崛起，台灣逐漸處於弱勢，如果說還有一點籌碼，大約也只有兩岸和平協議。也就是在承認「一個中國」的前提下，換到好一點的長期和平大局，以及對台灣經濟較有利的經貿條件。若是如此不死不活、不降不走地再拖10年，到時台灣年輕人早已出走，把自己的前途放眼別處，請問台灣還能如何？

前不久赴北京大學參加一場文化論壇，與大陸學者聊天。談及兩岸武力對峙有升高之勢，雖頗憂心，但也仍相信中共的理性。其原因即在於：時間在大陸一方，拖得愈長，對大陸愈有利。中共若對台動武，至少要10～20年來復原經濟與社會活力，而民心還不一定可平復。但放眼10年之後，大陸經濟比台灣強，台灣年輕人嚮往去大陸工作，那時台灣還有什麼可談判？

問題不在大陸，而是現在的台灣能有什麼對策？蔡英文政府這種「不戰、不降、不走」的狀態，再拖下去，只會拖死台灣年輕世代。聰明的歌星都出走了，年輕人會看不懂嗎？（作者為作家）

(中國時報)