蔡賴共同體 還能共多久

2018年01月03日 04:10 中國時報 李正修

偏綠營的台灣民意基金會在去年底公布最新民調結果，蔡英文總統的年度聲望平均值只有35.33%，比歷屆總統第1年的平均值51.65%還低，顯示蔡總統已不再是多數國人肯定的領袖，主持人游盈隆說：「這無疑是難以吞嚥的數字」。

對好勝心強的蔡總統來說，這樣的民調確實是難堪的年度成績，尤其面對企圖心旺盛、來勢洶洶的行政院長賴清德及台北市長柯文哲，她固然有在位者的執政優勢，但政策也成了尋求連任的包袱。

由於今年年底的地方選舉被各界視為蔡政府的期中考，已成「命運共同體」的蔡英文及賴清德都有輸不得的壓力。有瑜亮情結的兩位領導人是拋開心結，還是繼續勾心鬥角，將影響民進黨的後續選情。

根據報導，內閣可能在春節後進行局部改組，被點名換人的有外交部長李大維、財政部長許虞哲、教育部長潘文忠、內政部長葉俊榮及勞動部長林美珠等。前兩者被獨派視為「老藍男」，早該被踢出蔡政府，而潘文忠和葉俊榮則是因業務爭議而可能遭撤換。至於蔡總統表姊林美珠則可能藉養病為由，順勢離開「一例一休」的爭議。

總統府及行政院立即矢口否認，強調目前沒有任何異動。然而，無風不起浪，有如此傳聞不外乎兩個原因。其一，在《促進轉型正義條例》過關、黨產會與婦聯會達成協議後，葉俊榮原先承擔的角色已經削弱，是可以換將的時機。潘文忠及林美珠也可在完成階段性任務後功成身退。

第二個原因就是賴清德已上任3個多月，內閣裡卻沒有他自己的人。有強烈政治企圖心的他不可能繼續接受蔡英文指派的內閣人選，至少要在一些閣員位子照顧自己的親信。賴既然想有一番作為，當務之急當然就是清除內閣障礙，換上自己人馬，希望能在台灣政壇帶起一股「台南旋風」，好為自己更上層樓做準備。

相較於被國人當作政策箭靶的蔡英文總統，賴清德目前正站在「進可攻、退可守」的有利局面，民意基礎已成為他向蔡叫牌的本錢，至少能逼使總統放手，讓他有機會進行內閣人事更動，全力施展抱負。

賴清德眼前仍有「一例一休」的後續爭議，還有產業缺電、缺工問題有待解決，更不用說其他隨時可能出包的行政疏失責任等。身為行政首長，賴清德必須謹慎處理蔡政府目前面臨的所有難題，稍一不慎有可能賠上自己前途，況且民進黨其他派系也不願新潮流系成為黨內獨霸，這是賴無法迴避的。

以目前的態勢而言，賴清德應會選擇與蔡總統合作，發揮兩人共同體的最大效益，既可有效穩固蔡的執政，又能讓自己成為未來的唯一接班人，何樂而不為。這也是國民黨想重返執政，必須面對的重要關卡。

不過，理想終究是理想，派系利益向來是民進黨的首要考量，蔡與賴的衝突是否會成為執政失敗的主因，年底就可見真章。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)