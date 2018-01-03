2018年01月03日 04:10 中國時報 陳一新

2018年伊始，朝鮮半島就出現新的危機，北韓領導人金正恩元旦演說警告美國「核武按鈕一直在我桌上」，美國總統川普則以「等著瞧」回敬，以致「第2次韓戰」將爆發的聲音一時之間再度甚囂塵上。

惟綜觀全局，面對川普可能的強攻策略，金正恩的狂言只是「色厲內荏」、自找「下台階」的迂迴策略而已。根據美國中情局的報告，金正恩是一位精心算計的理性決策者，會針對國際情勢演變調整他的戰略與戰術。他所搜集的情報告訴他，現在絕不可輕舉妄動，必須放軟身段，冷靜面對美國可能的攻擊。

正如美國前參謀長聯席會議主席穆倫所指出的，美朝爆發核戰的可能性「已達歷史新高」。南韓東國大學北韓事務專家高有煥也表示，現在美國對北韓發動「先制攻擊」的風險「比以往任何時候都高」。金正恩深知，在美國先制攻擊下，還不還手已區別不大，不還手固然是坐以待斃，被迫簽訂城下之盟；還手則是在美國、南韓「緊急應變計畫」之下自取滅亡，富貴榮華轉頭空。

在這種考量下，金正恩知道只有另闢蹊徑，才能挽狂瀾於既倒。他一方面警告美國，必要時北韓可能會採取「同歸於盡」的做法，與周遭國家和美軍基地「玉石俱焚」；另一方面，他向南韓領導人文在寅表示願參加在南韓舉行的平昌冬奧，以分化美國與南韓的聯盟關係。

文在寅一直希望與北韓談判，去年7月就呼籲南北韓坐下來談判，12月又進一步表示，只要北韓參加平昌冬奧，南韓將盡量推遲南韓與美國的例行軍演。金正恩的提議非常可能讓美、南韓關係出現裂痕，因為一、川普雖不完全排斥談判，但卻堅持北韓必須放棄核武；二、美國迄未同意推遲美韓例行聯合軍演；三、若是兩韓逕自談判，並推遲美韓例行軍演，將置川普老臉於何地？未來數日，川普如何出招回應，將決定金正恩狡計能否得逞。

去年8月間，蔡政府國安團隊一度希望美朝或中印爆發戰爭，以便我國從中牟利。事實上，美國攻打北韓對台灣是一點好處也沒有。首先，美國先制攻擊北韓，南韓固然可能受到戰火波及，但南韓訂單未必就會轉到台灣，因為我國沒簽多少「自由貿易協議」，關稅較高，競爭力自然不敵東南亞其他國家。

其次，朝鮮半島戰火可能蔓延到台灣，台灣可能未蒙其利先受其害。例如，美國軍官去年視察我國先進醫療艦，目的就是朝鮮半島戰爭一旦開打，可能會徵召該艦前往戰場。

第三，最近台灣躍登為全球第2名最可能爆發戰爭的熱點，「第2次韓戰」一旦爆發，中國是否會趁機揮兵解放台灣，很多人都為台灣捏把冷汗。

最後，北韓一旦覆亡，我國不無可能遞補成為大國權力角逐下的獵物。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)