日韓和解始終不夠根本

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中國時報
陳永峰

在連科學都強調「美」的日本，「單單想像作戰中的軍隊還得帶著女性集團一起移動就一點都不美」，也就是說，從軍慰安婦問題在日本史當中，確實是一段缺乏美感的紀錄。這一點連公認的保守派學者，目前日本研究朝鮮半島的權威大學教授都這麼主張。

2015年12月28日，正當日、韓就從軍慰安婦問題在南韓首爾簽訂「最終且不可逆」解決協議的同一天，當時尚未陷入森友學園風暴，活動力超強的日本第一夫人安倍昭惠卻正在東京參拜靖國神社。

對於南韓人而言，慰安婦問題是戰爭犯罪以及殖民地歷史問題。而靖國神社因為「自主」地合祀了東京審判中被判定有罪的甲級戰犯，被南韓、中國等相關國家認為是日本人對戰爭的肯定或日本軍國主義的再起，因此對於日本政治人物參拜靖國神社極度敏感。

以安倍晉三為代表的日本政府和安倍夫人，一外一內，一邊講和解，另一邊卻又破壞和解的矛盾行動，對於這種日本人在「場所／空間」之間縱橫無盡、自由穿梭的文化能力，除了「讚嘆」之外，實在無話可說。

如今，日、韓和解的正式破局，看起來是南韓文在寅政權單方面的國際法背棄。不過，就政治學上而言，1965年《日韓基本條約》放棄了殖民地問題的解決，才是歷史的病根。始作俑者當然「又」是戰後美國體制。這和戰後台、日殖民地問題，以及台籍慰安婦、台籍徵用工問題無從解決一模一樣，就是個傳統的國民國家原理。當然，這也是民進黨政府「轉型正義」政治論的最大破綻。

慰安婦問題，隨著新歷史資料的發現以及相關研究成果的累積，日本政府特別是日本陸軍的介入，早已經是自明的事實，甚至受到日本社會高度信賴的日本國內警察單位還曾經為了慰安婦的募集和軍方發生過齟齬。只是，2012年安倍自民黨再度執政以來，再三強化「歷史修正主義」，一連串諸如「1995年的村山談話應該重新檢討」、「慰安婦出於自願」、「東京審判是勝者的邏輯」、「那一場戰爭為亞洲各民族帶來勇氣，結果上也幫助亞洲各國脫離了西方殖民統治」的發言，確實預告了「後真實」時代的到來，與蔡英文親海遠陸政權的「轉型正義」及川普美國的「白人／美國優先」，在歷史發展上，確屬同一脈絡。

毫無疑問，2015年日韓和解的藏鏡人是美國，針對的對象是中國。同時，和解的是政府，而非國民，因此，當然不是「最終且不可逆的」解決。不處理文化和歷史的政治解決，沒辦法帶來日韓關係的新頁，這一點，日、韓雙方盡皆心知肚明。（作者為東海大學日本區域研究中心主任）

(中國時報)

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