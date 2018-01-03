社論－兩岸危機四伏 穩定須壓倒一切

2018年01月03日 04:10 中國時報 主筆室

兩岸關係是2018年台灣所有問題的重要互變數，將牽動年底期中選舉、民進黨施政績效、中美關係、經濟榮枯，這些問題的發展又將影響兩岸關係。兩岸關係究竟應該樂觀看待或悲觀以對？混亂的時代，悲觀者看到無所遁逃的危機、坐視情勢惡化而讓惡夢成真；樂觀者卻能發現並掌握稍縱即逝的機會。樂觀或悲觀，端看我們如何應對。

對兩岸悲觀者認為，大陸領導人習近平在十九大報告中揭櫫的「二個百年」，分階段邁向富國、強國戰略規畫中包裹著統一時間表。有的說是在2035到2049年前，有的說在2020年前，甚至直指2019年就會採取非常手段，逼迫台灣走上統一談判。

尤其即將接任國台辦主任的劉結一，就任現職後的幾次公開談話，不似張志軍較彈性與溫情，被認定國台辦未來將對台採取強硬態度，會清楚標明兩岸的紅線，稍有逾越必針鋒相對做出回應。當民共互信已盪到低谷，面對年底選舉，民進黨有不能輸的壓力，民意支持度卻陷入低迷，以民進黨的狼性文化，很可能故意激化兩岸對立，爭取深綠選票回籠，兩岸擦槍走火並非不可能。

確實，兩岸情勢日益嚴峻，不但官方乃至具官方性質的智庫二軌交流都告中斷，甚且經常隔空交火、互不相讓。在十九大召開前後，大陸網民的武統論屢仆屢起，對岸軍機從例行性遠海演訓，進一步發展出較具針對性的繞島巡航；反台獨的基調也從過去的反對法理台獨，延伸到「反對和遏制各種台獨分裂行徑」；在不容忍法理台獨分裂行徑之外，加入了「反對漸進台獨侵蝕和平統一基礎」的新論斷。

但當對岸展現更強勢的促統作為時，台灣防禦性措施的力道就會加大，迴避被統一作為的正當性就會上升。因而當解放軍展現更大的威脅力道時，帶有獨派色彩的法案就會爭相出籠；當美、日倡議印太戰略時，蔡政府便選擇正面回應。民進黨執政後第一本《國防報告書》強調「防衛固守、重層嚇阻」、蔡總統年終媒體茶敘刻意選在中科院舉行，並強調國防自主和捍衛台灣民主的決心，就是出自這類考量，是自我防禦心態的展現。但民進黨政府自我防衛性的回應卻引起大陸更深沉的戒心，採取更尖銳的再回應，兩岸關係陷入惡性循環。

其實，政治永遠是各種政治與社會力量的對撞過程，在兩岸關係出現警訊的當下，我們卻看到泛獨派在《公投法》修正通過後，涉獨的公投提案反而趨向審慎，反而藍營躍躍欲試，泛藍的孫文學校正規畫要提出系列公投案綁大選，希望用公投啟發社會的新思維。我們也看到，綠營若干爭議性法案來勢洶洶，卻在臨門一腳被及時修正或撤回；雖然看到大陸軍機頻頻繞台，官方卻刻意避免渲染對台武力威脅，也沒有在外交上採取硬操作。過去1年，兩岸情勢緊繃，但並未跨越安全紅線，兩岸和平交流軌道也沒有被根本破壞。

從樂觀的角度看，不但十九大政治報告繼續高舉和平統一、促進兩岸交流的大旗，繼續頒行惠台政策，兩岸兩會都以繼續推動促進兩岸交流為中心的工作。雖然在政治上對立，但兩岸經濟、文化、青年、教育、體育等面向的民間交流都在向前推動。誠如蔡總統年終茶敘時強調的，當美中間的戰略競合、區域經貿整合的停滯，和地緣政治衝突的可能性持續存在，台灣更沒有犯錯的本錢，台灣必須在區域及全球的眾多變數當中，找到自己的定位和出路。如果兩岸都能從「尋找新出路與新定位」這個視角出發，則兩岸情勢就能有效管控，並且在新的一年營造出新的轉機。

蔡總統宣示兩岸關係不會暴走、不會僵住、不會走回國民黨威權時代不相往來的老路，維持現狀是不變的立場。但關鍵是民進黨必須上下堅守這個尺度，不能在選舉時重返激起統獨對抗的老路，不能低估對岸反獨的決心和力道。

北京也應理解，民進黨面對支持者的壓力，政策不可能斷然背離原本路線，無須過度解讀台灣階段性政治發展的變化，一味訴諸反獨、打壓。美、日推動提升和台灣的各項關係，也不宜遽然認定蔡政府是企圖拉攏美、日，以武拒統。兩岸即便官方一時無法往來，也應力求民間交流關係的常態化與正常化。

展望新一年的兩岸關係，穩定必須壓倒一切，能共管危機就能出現轉機。

(中國時報)