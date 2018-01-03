從金門到西門町

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中國時報
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金門著名老街「模範街」元旦旗海飄揚，街道兩側一邊是五星紅旗、一邊是青天白日滿地紅旗，「一街兩制」的新年奇景吸引了大批兩岸遊客，大讚「兩岸一家親」，特別親切，毫無違和感。

其實金門是最有資格成為國共化解干戈、展現兩岸和平交流的一個地方，走過歷史與戰火的洗禮，如今中華民國與中華人民共和國的兩面國旗，在昔日禁忌肅殺的「戰地」大街上，面對面地迎風飄揚，相互輝映，迎接新年，證明了政治與戰爭只能阻絕人性於一時，卻無法真正排斥民族、血緣與親情的召喚。

有些人會說，金門老街此景不過是為了吸引觀光客，製造更多商機而已。此話倒也不假，但正是如此簡單務實的動機，更顯出金門民眾珍惜現在兩岸關係和緩，凸顯過去的軍事對峙、意識形態也應走入歷史，而以更開闊、包容的心態面向未來，去追求更好的生活。

戰地此情此景，在台灣也早有先例。台北市鬧區的西門町，許多人都會看到，既有高舉台獨標語旗幟的人聚集在街道邊，可不遠處又有一群高舉五星旗的人，雙方各據一塊「根據地」進行訴求，卻又很有默契地井水不犯河水。如此統獨和平共處、互不干擾，既是彰顯台灣尊重不同言論自由的包容，不也可以看成是鬧市商圈中的另類「賣點」？

可嘆的是，民間追求兩岸和平、共謀發展的期待如此務實，社會上希望經濟富庶、生活更好的心願也非常明顯，但一到了政客眼中、嘴裡，就全都變了樣；變得統獨對立、社會撕裂、兩岸僵持，金門一街兩旗和西門町的統獨同道，果真只是夢想？

(中國時報)

社論－兩岸危機四伏 穩定須壓倒… 是蔣公保護了蔡英文

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